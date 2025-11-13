"أوبك" .. انخفاض أسعار نفط البصرة المتوسط خلال شهر

شفق نيوز - بغداد

أظهرت بيانات منظمة أوبك، عن انخفاض أسعار خام البصرة المتوسط العراقي لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وجاء في التقرير الشهري للمنظمة، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "معدل سعر خام البصرة المتوسط بلغ في أكتوبر 65.04 دولارًا للبرميل، مقارنة بـ70.40 دولارًا في سبتمبر، مسجلاً انخفاضًا بحوالي 5.36 دولارًا".

وأضافت أوبك أن "معدل سعر خام البصرة المتوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بلغ 70.76 دولارًا، مقارنة بـ 81.03 دولارًا في نفس الفترة من عام 2024".

كما سجل متوسط سعر سلة خامات أوبك المرجعية انخفاضًا إلى 65.20 دولارًا للبرميل في أكتوبر، مقابل 70.39 دولارًا للبرميل في سبتمبر.

وتصدرت أسعار خام البصرة المتوسط خامات العراق، وجاء خام عرب لايت السعودي أولًا بمعدل 66.88 دولارًا للبرميل، يليه خام مربان الإماراتي بمعدل 65.80 دولارًا، بينما حل خام البصرة المتوسط ثالثًا بمعدل 65.04 دولارًا للبرميل.

ويصدر العراق نحو 70% من نفطه الخام إلى آسيا، و20% إلى أوروبا، و10% إلى الولايات المتحدة.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية عمّا يأتي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دوجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (إيران) ، البصرة المتوسط (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت ( السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).