أوبك: انخفاض أسعار نفط البصرة المتوسط خلال شهر

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة المتوسط خلال شهر الماضي نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لمنظمة أوبك.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر تشرين الثاني، 71.73 دولارا بانخفاض بلغ 1.35 دولار وبنسبة 1.8 % مقارنة 73.8 دولارا لشهر اكتوبر".

وبينت أن "أسعار خام البصرة المتوسط سجلت خلال العام الحالي 2024 بمعدل سعري بلغ 78.95 دولارا، بينما سجل في عام 2023 بمعدل سعري بلغ 80.94 دولارا " .

ويصدر العراق النفط الخام لاسيا بنسبة 60% فيما يصدر لاوربا بحدود 25% ولأمريكا 15%