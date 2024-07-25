"أوبك": العراق وروسيا سيعوضان فائض إنتاج النفط

شفق نيوز/ كشفت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، عن أن إجمالي الزيادة في إنتاج روسيا والعراق من النفط خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/ يونيو هذا العام وأن موسكو تعهدت بتعويض القدر الأكبر من تلك الكمية العام المقبل.

وتشير بيانات "أوبك" إلى أن روسيا ستعوض 40 ألف برميل يومياً من فائض إنتاج النفط في الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر من العام الحالي، كما ستعوض 440 ألفاً في الفترة من مارس إلى سبتمبر العام المقبل

وبشأن العراق، قالت أمانة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إنها تلقت خطة العراق لتعويض فائض الإنتاج في النصف الأول من العام، وذكرت أنه سيعوضه بحلول سبتمبر 2025.

وذكرت المنظمة، في بيان أن كميات الإنتاج الفائضة في العراق بين يناير يونيو بلغت نحو 1.184 مليون برميل يومياً.

كما تلقت "أوبك" خططاً من كازاخستان لتعويض الإنتاج الفائض.

وأقرت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وحلفاؤها بقيادة روسيا في ما يعرف باسم "أوبك+"، سلسلة من تخفيضات الإنتاج الكبيرة منذ أواخر 2022.