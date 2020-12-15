أوبك: العراق أكثر الدول تخفيضا لإنتاجه النفطي في تشرين الثاني

شفق نيوز/ اعلنت منظمة اوبك، يوم الثلاثاء، ان العراق اكثر الدول تخفيضا لانتاجه النفطي فيما كانت ليبيا اكثر الدول انتاجا في المنظمة خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وقالت المنظمة في تقريرها الشهري واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "إنتاج الدول الـ13 الأعضاء في منظّمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ارتفع في تشرين الثاني الماضي، حيث بلغ في المتوسط 25.109 مليون برميل يوميا، بارتفاع 707 آلاف برميل يوميا عن مستويات تشرين الاول 2020 الذي بلغ 24.402".

واضافت ان "الزيادة في إنتاج أوبك جاءت كل من ليبيا، الذي بلغ انتاجها 1.108 مليون برميل يوميا وبزيادة بلغت 656 الف برميل عن الشهر الذي سبقه، اضافة الى الامارات وبزيادة بلغت 75 الف برميل عن الشهر الذي سبقه ".

واشارت الى ان "العراق اكثر الدول تخفيضا لانتاجه النفطي في تشرين الثاني حيث بلغ متوسط الانتاج فيها 3.764 ملايين برميل يوميا بانخفاض بلغ 76 الف برميل يوميا عن شهر تشرين الاول الماضي الذي بلغ الانتاج فيه 3.841 ملايين برميل يوميا".

وقلصت أوبك يوم الاثنين توقعاتها لانتعاش الطلب على النفط بمقدار 350 ألف برميل يوميًا، بسبب استمرار تأثير الوباء ، لكنها قالت إن الانتشار السريع للقاحات في الاقتصادات الكبرى "يوفر ارتفاعًا محتملاً لتوقعات النمو" في العام المقبل.