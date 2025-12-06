"أوبك": العراق رابع أكبر دولة في العالم باحتياطيات النفط

شفق نيوز - بغداد

كشفت أحدث بيانات منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، أن العراق يحتل المرتبة الرابعة عالميًا في حجم احتياطيات النفط المؤكدة.

وتتصدّر فنزويلا القائمة العالمية باحتياطيات تبلغ 303.2 مليارات برميل، رغم تراجع إنتاجها في السنوات الأخيرة، فيما جاءت السعودية ثانيًا باحتياطي يصل إلى 267.2 مليار برميل، محافظة على دورها القيادي في أسواق الطاقة وتحديد اتجاهاتها.

أما إيران فجاءت في المركز الثالث باحتياطيات تُقدّر بـ 208.6 مليارات برميل،

وجاء العراق رابعا بمخزون يُقدّر بنحو 145 مليار برميل، تليها الإمارات في المرتبة الخامسة بمخزون يبلغ 113 مليار برميل، ثم الكويت سادسًا باحتياطيات تصل إلى 101.5 مليار برميل، لتظل منطقة الخليج العربي من أكبر التجمعات النفطية في العالم.

وفي المراتب اللاحقة، حلّت روسيا سابعًا باحتياطيات تبلغ 80 مليار برميل، فيما جاءت ليبيا ثامنًا بمخزون يُقدّر بـ 48.4 مليار برميل، لتواصل تصدّرها أفريقيًا رغم ظروفها السياسية والاقتصادية.

وبلغت احتياطيات الولايات المتحدة 45 مليار برميل لتحتل المركز التاسع، بينما جاءت نيجيريا عاشرًا باحتياطي قدره 37.3 مليار برميل.

وتعكس هذه الأرقام استمرار تركّز الاحتياطي العالمي لدى مجموعة محدودة من الدول، مع بقاء الشرق الأوسط اللاعب الأهم في خريطة الطاقة الدولية.