أوبك. .ارتفاع طفيف في أسعار نفط البصرة المتوسط خلال شهر

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، وفقا لمنظمة أوبك.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر كانون الاول، 71.87 دولارا بارتفاع بلغ 14 سنتا وبنسبة 0.2 % مقارنة 71.73 دولارا لشهر تشرين الثاني".

وبينت أن "أسعار خام البصرة المتوسط سجلت خلال العام 2024 بمعدل سعري بلغ 78.37 دولارا، بينما سجل في عام 2023 معدلا سعريا بلغ 80.68 دولارا " .

ويصدر العراق النفط الخام لاسيا بنسبة 60% فيما يصدر لاوربا بحدود 25% ولأمريكا 15%.