أوبك .. ارتفاع أسعار نفط البصرة خلال شهر

شفق نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وفقا لمنظمة أوبك.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري في اكتوبر/ تشرين الاول الجاري واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "معدل سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر ايلول، 70.40 دولارا بارتفاع بلغ 80 سنتا مقارنة 69.60 دولارا لشهر آب/أغسطس".

وأوضحت المنظمة أن خام البصرة المتوسط العراقي قد سجل خلال تسعة اشهر من عام 2025 معدل 70.99 دولارا. بينما سجل بنفس الفترة من العام 2024 معدل سعري بلغ 80.42 دولاراً.

جاء ذلك مع انخفاض متوسط سعر سلة خامات منظمة أوبك خلال الشهر الماضي إلى 67.92 دولارًا للبرميل، مقابل 69.82 دولارًا للبرميل في آب.

وذكرت أوبك أن معدل متوسط سعر خام البصرة المتوسط جاء ثالث أكبر اسعار خامات دول منظمة أوبك حيث جاء خام عرب لايت السعودي اولا بمعدل سعر بلغ 72.62 دولارا، يليها خام مربان الإماراتي بمعدل 72.16 دولارا" .

ويصدر العراق النفط الخام لاسيا بنسبة 70% فيما يصدر لاوربا بحدود 20% ولأمريكا 10%.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية عمّا يأتي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دوجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (إيران) ، البصرة المتوسط (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت ( السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).