أوبك .. ارتفاع أسعار نفط البصرة المتوسط خلال شهر

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خام البصرة المتوسط خلال شهر يناير/ كانون الثاني، وفقا لمنظمة أوبك.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال شهر كانون الثاني، 77.98 دولارا بارتفاع بلغ 6.11 دولارات وبنسبة 8.5 % % مقارنة 71.87 دولارا لشهر كانون الاول".

وأوضحت المنظمة أن "أسعار خام البصرة المتوسط سجلت خلال العام 2025 بمعدل سعري بلغ 77.98 دولارا، بينما سجل في العام 2024 لنفس الفترة بمعدل سعري بلغ 78.21 دولارا " .

ويصدر العراق النفط الخام لاسيا بنسبة 60% فيما يصدر لاوربا بحدود 25% ولأمريكا 15%.