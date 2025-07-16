أوبك: ارتفاع أسعار نفط البصرة المتوسط بأكثر من 6 دولارات خلال حزيران

شفق نيوز/ أعلنت منظمة "أوبك"، يوم الأربعاء، عن ارتفاع سعر خام البصرة المتوسط العراقي خلال شهر حزيران/ يونيو بأكثر من 6 دولارات مقارنة بشهر أيار.

وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر في تموز/ يوليو، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "سعر خام البصرة المتوسط بلغ خلال حزيران 69.24 دولاراً للبرميل، بزيادة قدرها 6.01 دولارات عن سعره في أيار البالغ 63.23 دولاراً".

وأشارت المنظمة إلى أن متوسط سعر خام البصرة خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ 71.39 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ81.71 دولاراً للبرميل للفترة نفسها من عام 2024.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع أيضاً متوسط سعر سلة خامات أوبك خلال حزيران إلى 68.90 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ63.62 دولاراً في أيار.

ويُصدر العراق نحو 65% من نفطه الخام إلى آسيا، و25% إلى أوروبا، و10% إلى الولايات المتحدة.