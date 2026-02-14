أوبك: ارتفاع أسعار نفط البصرة المتوسط

شفق نيوز - بغداد

أظهرت بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تسجيل أسعار خام البصرة المتوسط العراقي ارتفاعا خلال شهر كانون الثاني/يناير 2026.

وذكر التقرير الشهري للمنظمة لشهر شباط 2026، أن معدل سعر خام البصرة المتوسط بلغ 61.28 دولارًا للبرميل في كانون الثاني 2026، مقارنة بـ 60.90 دولارًا للبرميل في كانون الأول، مسجلاً ارتفاعا قدره 0.38 دولار للبرميل.

وأوضحت المنظمة، أن المعدل السنوي لأسعار خام البصرة المتوسط بلغ 61.28 دولارًا للبرميل خلال عام 2026، مقارنة بـ 77.98 دولارًا للبرميل في عام 2025.

كما أظهرت البيانات أن متوسط سعر سلة خامات أوبك المرجعية ارتفع إلى 62.28 دولارًا للبرميل في كانون الثاني، مقابل 61.74 دولارًا للبرميل في كانون الأول 2025.

وتصدّر خام مزيج الصحراء الجزائري أسعار خامات أوبك خلال كانون الثاني بمتوسط 67.72 دولارًا للبرميل، يليه خام بوني لايت النيجيري بمتوسط 67.66 دولاراً، ثم خام إس سدر الليبي بمتوسط 66.78 دولارًا، فيما حلّ خام زافيرو الغيني رابعًا بمتوسط 66.73 دولارًا للبرميل وجاء خام عرب لايت السعودي بالمرتبة الخامسة بمتوسط 66.27 دولاراً.

ويُصدّر العراق نحو 70% من نفطه الخام إلى آسيا، و20% إلى أوروبا، و10% إلى الولايات المتحدة.

وتتكوّن سلة أوبك المرجعية من: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، و دوجينو (الكونغو)، و زافيرو (غينيا الاستوائية)، و ربيع لايت (الغابون)، و إيران الثقيلة (إيران)، و البصرة المتوسط (العراق)، و الكويت للتصدير (الكويت)، و إس سدر (ليبيا)، وبوني لايت (نيجيريا)، و عرب لايت (السعودية)، ومربان (الإمارات)، وميري (فنزويلا).