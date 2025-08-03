أوبك+..  اتفاق مبدئي لإنهاء التخفيضات وزيادة الإنتاج

شفق نيوز- متابعة

توصل تحالف أوبك+ إلى اتفاق مبدئي يقضي بزيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميًا خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك ضمن خطة تدريجية تهدف إلى إنهاء التخفيضات الطوعية التي بدأ تنفيذها منذ نهاية العام الماضي، بحسب ما أفاد به مصدران مطلعان لوكالة "رويترز".

وتندرج هذه الزيادة ضمن سلسلة من الخطوات الشهرية التي انطلقت في نيسان/أبريل 2025، في إطار سعي الدول المنتجة لتعزيز حصصها في السوق وسط تحسن ملحوظ في الطلب العالمي على الخام.

وكانت أوبك قد خفّضت إنتاجها خلال عامي 2023 و2024 بهدف دعم الأسعار، لكنها بدأت منذ ذلك الحين برفع الإنتاج تدريجيًا مع استقرار السوق وارتفاع الطلب.

ومن المرجح أن تكون زيادة أيلول/سبتمبر الأخيرة ضمن الجدول المقرر لإلغاء تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا.