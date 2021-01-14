واشنطن وبغداد تتفقان على استقلال العراق بمجال الطاقة

شفق نيوز/ أكدت حكومتا العراق والولايات المُتحدة الأمريكية، يوم الخميس، على تعاونهما المُشترك في مجالات انتاج النفط وتصديره والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة النظيفة بُغية أن يُصبح العراق مستقلاً في مجال الطاقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة التنسيق المُشتركة والخاصة بالطاقة، وفق بيان وزعته السفارة الأمريكية لدى العراق.

وأفاد البيان بأنه "يتطلعُ كِلا الجانبين إلى استقلال الطاقة في العراق والى اليوم الذي يحصلُ فيه جميع العراقيين على الكهرباء المُستقرة وعلى مدار أربعٍ وعشرين ساعةً من بنية تحتية كهربائية عالمية المستوى".

كما أكّد كِلا الجانبين مُجدداً على أهمية الشراكات مع الشركات الأمريكية إذ يعتزمُ الجانبان العمل معاً لضمان ديمومة نجاعة هذه الشراكات ونفعها لجميع الأطراف.

وترأّس الاجتماع مُمثلون عن الحكومة العراقية مع النائب الرئيسي لمساعد وزير الطاقة الامريكي ماثيو زايس إلى جانب سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ماثيو تولر فضلاً عن مُمثلين عن حكومة اقليم كوردستان.

وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، على أهمية استقلال العراق في مجال الطاقة مُستقبلاً ومُساهمته في تعظيم ازدهاره الاقتصادي.

كما أشار الجانبان الى الدور القيّم الذي يؤديه العراق حالياً في توفير مصادر بترولية إلى الأسواق العالمية وقُدرته على أن يكون رائداً اقليمياً في انتاج الغاز الطبيعي.

كما بحثت الوفود أهمية دعم جهود العراق الرامية لتسخير موارد الغاز الطبيعي الكبيرة خاصته. إذ استعرضوا مجريات عمل العراق والخاصة باحتجاز الغاز الطبيعي المُحترق بُغية تقليل اعتماده على الواردات مع الإسهام في الوقت ذاته في تحسين الجودة البيئية.

كما بحثت الوفود المستجدات المُتعلقة ببنية العراق التحتية لتوليد الكهرباء ونقلها والكيفية التي يُمكن أن يصبح بها مُتكاملاً على نحوٍ أفضل مع جيرانه الإقليميين.

من جانبها، عبّرت الولايات المتحدة عن دعمها المُستمر لقطاع الطاقة في العراق والتطلع قُدُماً لعقد ورش العمل والدعم الفني المُرتبط بنجاح البرامج السابقة. وقد شجّعت الولايات المتحدة العراق للعمل مع الوكالة الدولية للطاقة مُشيرةً إلى الموارد المُتاحة لمساعدة عمل الوكالة في العراق، وفق البيان.

يذكر أن لجنة التنسيق المُشتركة والخاصة بالطاقة انبثقت عن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة في العام ٢٠٠٨ لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين والخاصة بمجموعةٍ من المبادرات.

والتزمتْ جُمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية بعقد الاجتماع القادم للُجنة التنسيق المُشتركة الخاصة بالطاقة في العاصمة واشنطن في موعد يُقرر لاحقاً، وفق ما ورد في البيان.