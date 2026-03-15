واشنطن: غلاء البنزين سيغير المشهد الجيوسياسي بالعالم

شفق نيوز- واشنطن

رأى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، يوم الأحد، أن أسواق الطاقة تمر حالياً بفترة اضطراب قصيرة نتيجة التوترات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار البنزين قد يحدث تحولاً في المشهد الجيوسياسي العالمي.

وقال رايت، في تصريحات لشبكة "إيه بي سي نيوز"، إن التوترات المرتبطة بالحرب مع إيران انعكست مباشرة على أسعار الوقود في الولايات المتحدة والأسواق العالمية، مضيفاً أن ارتفاع أسعار البنزين يأتي في سبيل "غاية أكبر من شأنها أن تغيّر المشهد الجيوسياسي في العالم".

وتوقع أن تنتهي الحرب مع إيران "خلال أسابيع قليلة"، لكنه أقرّ بأن مدة الاضطرابات في أسواق الطاقة تبقى غير مؤكدة، في ظل عدم وجود ضمانات في الحروب واستمرار المواجهة العسكرية وتداعياتها الاقتصادية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه سوق النفط العالمي تقلبات حادة، بالتزامن مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران منذ 28 شباط/فبراير 2026، وما يرافقها من مخاوف بشأن أمن الإمدادات، خصوصاً في منطقة الخليج.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، بلغ متوسط سعر البنزين العادي 3.58 دولارات للغالون في مدينة نيويورك، أمس السبت، مقارنة بـ2.86 دولار قبل ثلاثة أسابيع فقط، وفق بيانات موقع "غاز بودي".

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات "الجمعية الأميركية للسيارات" أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بمتوسط 26 سنتاً للغالون خلال أسبوع واحد فقط.

وكانت آخر مرة دفع فيها الأميركيون هذه الأسعار في أيار/مايو 2024، بينما كان سعر غالون البنزين العادي يبلغ نحو 2.98 دولار قبل يوم واحد من الضربات الأولى.

ومع تجاوز سعر برميل النفط الخام قليلاً حاجز 100 دولار، إضافة إلى انتقال الولايات المتحدة إلى خليط البنزين الصيفي – الذي يحترق بشكل أنظف لكنه أكثر كلفة في الإنتاج – قد لا تكون نهاية موجة ارتفاع الأسعار قريبة.

في المقابل، يرى سائقو السيارات الكهربائية أنفسهم في وضع أفضل، إذ إن تكاليف الشحن لم ترتفع بالوتيرة نفسها لأسعار النفط، ما يمنحهم ميزة في التكاليف، خاصة للعاملين عبر تطبيقات النقل، وفقاً لصحيفة "بزنس إنسايدر".