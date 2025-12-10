واشنطن تمدد مهلة بيع أصول "لوك أويل" وسط تعطل مشاريعها في العراق

شفق نيوز- واشنطن

مددت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، المهلة الممنوحة للتفاوض بشأن بيع الأصول العالمية لشركة النفط الروسية "لوك أويل" حتى السابع عشر من كانون الثاني/يناير، في خطوة تلقي بظلالها على مشاريع الشركة المتعثرة من العراق وصولاً إلى فنلندا بفعل العقوبات الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض في 22 تشرين الأول/أكتوبر عقوبات على "لوك أويل" و"روس نفط"، أكبر شركتين للطاقة في روسيا، ضمن مسعى للضغط على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا، ما دفع "لوك أويل" إلى طرح أصولها الخارجية للبيع بعد فترة وجيزة من دخول العقوبات حيز التنفيذ.

وتشمل الأصول العالمية للشركة حقول نفط ومصافي وشبكة واسعة من محطات الوقود، وتقدَّر قيمتها بنحو 22 مليار دولار. وقد استقطبت هذه الأصول اهتمام جهات عديدة من بينها شركة الاستثمار الأميركية "كارلايل غروب" وشركة النفط الأميركية الكبرى "شيفرون".

التمديد الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية للترخيص العام يتيح أيضاً للجهات المهتمة إبرام عقود مشروطة تتعلق بصفقة بيع الأصول، إلى جانب تنظيم عملية إنهاء الأعمال المرتبطة بها بشكل منظم، بحسب ما أوردته رويترز.

وفي موازاة ذلك، تقدمت شركة الخدمات المصرفية الاستثمارية الأميركية "إكستيلوس بارتنرز" بمقترح إلى وزارة الخزانة يقضي بتوجيه عائدات بيع أصول "لوك أويل" في الخارج نحو تعويض المستثمرين الأميركيين الذين خسروا أموالهم بعد تجميد حيازاتهم من أسهم الشركة بسبب الحرب في أوكرانيا. وكان المستثمرون الغربيون يمتلكون أكثر من ربع أسهم "لوك أويل" قبل اندلاع الحرب.

وزارة الخزانة الأميركية لم تعلّق حتى الآن على هذا المقترح، وفق ما أفادت به تقارير متطابقة.

وتعرّضت "لوك أويل" لضربة قاسية جراء العقوبات الأميركية، إذ تعطل جزء من عملياتها الخارجية في عدد من الدول، من بينها العراق الذي يستضيف مشاريع مهمة للشركة ضمن قطاع الطاقة، إضافة إلى فنلندا وغيرها من الأسواق الأوروبية. وبحسب مصادر مطلعة، طلبت الشركة تمديد المهلة بغية الحصول على وقت إضافي للعمل على إبرام صفقات محتملة والتخفيف من تداعيات العقوبات على نشاطها الدولي.