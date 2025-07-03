واشنطن تعلن أول عقوبات على قطاع النفط العراقي

شفق نيوز – بغداد

اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات على شبكة أعمال تهرب النفط الإيراني تحت ستار قانوني عراقي، مؤكدة ان الشبكة يديرها رجل الأعمال العراقي "سليم أحمد سعيد".

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "شبكة الشركات التي يديرها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد تشتري وتشحن نفطا إيرانيا بمليارات الدولارات مقنعا أو ممزوجا بالنفط العراقي منذ عام 2020 على الأقل".

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت وفقا للبيان: "ستواصل وزارة الخزانة استهداف مصادر دخل طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لتعطيل وصول النظام إلى الموارد المالية التي تغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار".

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدة سفن متهمة بالتورط في تسليم النفط الإيراني سراً، مما أدى إلى تكثيف الضغوط على "أسطول الظل" الإيراني، على حد قولها.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية أيضًا عقوبات على عدد من كبار المسؤولين وكيان واحد مرتبط بالمؤسسة المالية التي تسيطر عليها حزب الله، "القرض الحسن".

واشارت الوزارة الى أن "المسؤولين أجروا معاملات بملايين الدولارات استفاد منها في نهاية المطاف حزب الله، لكنها حجبته".

وفي وقت سابق صرح وزير النفط العراقي في لقاء متلفز، أن إيران زورت وثائق شاحنات نفط مستخدمة اسم العراق لتصدير النفط، مؤكدا أن الحكومة العراقية أبلغت واشنطن بعدم مسؤوليتها عن هذه الشحنات وأن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تراقب جميع شاحناتها عن طريق الأقمار الصناعية.