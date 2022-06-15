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واشنطن تسمح لحلفائها الأوروبيين بشراء النفط والغاز من روسيا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-15T05:30:48+0000
واشنطن تسمح لحلفائها الأوروبيين بشراء النفط والغاز من روسيا

شفق نيوز/ مدّدت الولايات المتّحدة لغاية نهاية العام الجاري إعفاء المعاملات المالية المرتبطة بمشتريات الطاقة الروسية من العقوبات المفروضة على موسكو، وذلك بهدف إفساح المجال أمام حلفائها الأوروبيين لتقليل اعتمادهم تدريجياً على هذه الواردات التزاماً بالحظر التدريجي الذي أقرّوه مؤخراً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدّثة باسم وزارة الخزانة الأميركية قولها؛ إنّ الإعفاء الذي كان سارياً لغاية 24 يونيو/ حزيران الجاري مُدّد حتى 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأوضحت أنّ وزارة الخزانة "جدّدت ترخيصها للمعاملات المتعلّقة بالطاقة من أجل مواءمة لوائحنا مع الجدول الزمني لتنفيذ الحظر الذي فرضه الاتّحاد الأوروبي على النفط الخام".

وأضافت أنّ هذا التمديد "سيسمح بانتقال منظّم لمساعدة تحالفنا الواسع من الشركاء على تقليل اعتمادهم على مصادر الطاقة الروسية في الوقت الذي نعمل فيه على الحدّ من مصادر إيرادات الكرملين".

بالمقابل، فإنّ الإعفاء لا يشمل واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة والتي ستظلّ محظورة.

وفي نهاية مايو/أيار الماضي أقرّ الاتّحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على موسكو فرض بموجبها حظراً تصاعدياً - مع استثناءات - على وارداته من النفط الروسي.

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