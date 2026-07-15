واشنطن تدعم إعادة تشغيل خط نفط كركوك - بانياس

شفق نيوز- واشنطن

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، دعم واشنطن للجهود العراقية والسورية الرامية إلى إعادة تشغيل خط أنابيب النفط الخام بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تقليل تأثير الاضطرابات التي تطال إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.

وقال المسؤول، بحسب وكالة "رويترز"، إن الولايات المتحدة تتوقع أن تؤدي الشركات الأميركية دوراً في تسريع إعادة تأهيل خط أنابيب كركوك-بانياس، الذي تعرض معظمه لأضرار منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

وأوضح أن الخط، بعد إعادة تشغيله، سيمتد من حقول النفط في محافظة كركوك إلى الساحل الغربي لسوريا، ليكون أحد المشاريع التي تسعى دول المنطقة من خلالها إلى تنويع مسارات تصدير النفط وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز.

وأشار المسؤول إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من الجهود التي يبذلها منتجو النفط في الشرق الأوسط لتخفيف الاعتماد على المضيق، الذي كان يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز العالمية قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.

وأضاف أن الولايات المتحدة أعادت فرض حصار على مضيق هرمز بعد الهجمات التي استهدفت سفناً داخله، محملةً إيران مسؤولية تلك الهجمات.

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد ذكرت، الثلاثاء، أن شركة شيفرون قد تسهم في إعادة بناء خط الأنابيب.