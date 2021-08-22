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واسط: شحة المياه سببت مشكلة كبيرة في إنتاج المحاصيل الزراعية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-22T08:02:46+0000
واسط: شحة المياه سببت مشكلة كبيرة في إنتاج المحاصيل الزراعية

شفق نيوز/ أكد مدير زراعة واسط اركان ميوش يوم الأحد أن شحة المياه سببت مشكلة كبيرة في إنتاج المحاصيل الزراعية.

وقال ميوش لوكالة شفق نيوز، إن "الخطة الزراعية تضمنت زراعة 92 ألف دونم وهذا العام نسبة الزراعة قليلة جداً بسبب شحة المياه"، لافتاً إلى أن "شحة المياه أثرت بشكل سلبي كبير على زراعة في المحافظة حيث أن الكثير من المساحات هذا العام لم تزرع".

وأشار إلى أن "الخطة الصيفية هذا العام تضمنت زراعة 27 ألف دونم ما بين الذرة البيضاء (خمسة آلاف) دونم وباقي المحاصيل الزراعية مثل الرقي والبامية".

ونوه ميوش إلى أن "المساحة الصالحة للزراعة في محافظة واسط هي مليونين و600 الف دونم، حيث استغل هذا العام فقط خمسين بالمئة".

أما في ما يخص تسليم مستحقات الفلاحين أكد مدير زراعة واسط، أن "موضوع تأخير التسليم يؤثر بشكل سلبي على الزراعة، ونحن مقبلون على موسم زراعة الحنطة والشعير وان المبالغ التي تم تسليمها الى الفلاحين قليلة جداً".

ودعا الحكومة الى "تسليم المستحقات لأن المحافظة مهمة للبلد في تسويق الحنطة ويعتمد عليها في البطاقة التموينية حيث من الضروري صرف المستحقات المالية كي يوفر الفلاح الحنطة في السايلوات".

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