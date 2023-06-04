واسط.. تسويق ناتج نحو مليون دونم مزروعة بالحنطة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية زراعة واسط، اليوم الأحد، عن كميات التسويق في المحافظة، فيما توقعت توقف عمليات التسويق منتصف الشهر الحالي.

وذكر مدير زراعة المحافظة، أركان مريوش لوكالة شفق نيوز، ان "كميات التسويق وصلت لـ497 ألف طن من الحنطة المسوقة لغاية الآن، توزعت بين 460 ألف طن لوزارة التجارة، و37 ألف طن لوزارة الزراعة في عموم المراكز التسويقية".

وبين، أن "كميات الحنطة المسوقة لغاية الآن ناتجة عن 860 ألف دونم، فيما تم صرف المستحقات غالبية الفلاحين خلال مدة لا تتجاوز الـ3 أيام".

وتابع مريوش، أن "المبالغ المخصصة لكميات تسويق الحنطة في المحافظة بلغت 308 مليارات دينار عراقي، فيما تم صرف

280 مليار دينار عراقي"، مؤكدا ان "موسم التسويق نتوقع أن ينتهي منتصف الشهر الحالي".