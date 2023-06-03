واسط تسوق 500 ألف طن من المحاصيل القمحية وتصرف مستحقات المزارعين بـ72 ساعة

شفق نيوز / وصف محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم السبت، الموسم الزراعي في المحافظة بأنه "ناجح ومثمر" بعد تصدر المحافظة انتاج المحاصيل القمحية، مبينا انه تم صرف مستحقات الفلاحين البالغة 280 مليار دينار خلال 72 ساعة.

وقال المحافظ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "واسط جاءت في طليعة المحافظات المنتجة للمحاصيل القمحية هذا العام على مستوى البلاد".

وأضاف، "تم تسويق 500 ألف طن حتى الآن في عموم المراكز التسويقية في واسط"، مبينا انه لأول مرة يتم صرف مستحقات المزارعين بشكل مباشر وفي غضون 72 ساعة كأقصى حد".

وتابع محافظ واسط انه "تم صرف 280 مليار دينار كمستحقات للمزارعين حتى الآن، وهذه المبالغ ستنعش المستوى المعاشي والاقتصادي للمحافظة وللكثير من أبنائها"، متوقعاً "زيادة في كميات التسويق وكذلك المبالغ التي تُصرف للمزارعين خلال الأيام القادمة".

وعد المياحي المحافظة "عاصمة العراق الزراعية وسلة خبز الوطن".