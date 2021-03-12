سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

واسط تحصي عدد الإجازات الاستثمارية وتكشف تفاصيل هور الدلمج

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-12T18:02:27+0000
واسط تحصي عدد الإجازات الاستثمارية وتكشف تفاصيل هور الدلمج

شفق نيوز/ أعلنت هيئة استثمار واسط، اليوم الجمعة، عن عدد الإجازات الاستثمارية الممنوحة منذ عام 2020 وحتى الآن، مشيرة إلى بعض تفاصيل استثمار هور الدملج.

وقال مدير الهيئة، علي الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة منحت منذ الشهر الثامن في العام الماضي وحتى الآن 10 إجازات استثمارية بقيمة تتجاوز الـ10 مليارات دينار عراقي"، لافتا إلى أن "هذه الإجازات الاستثمارية كانت بين تجاري وزراعي وخدمي".

وأضاف، أن "هناك 15 اجازة استثمارية بالمجال الزراعي قيد الدراسة وقد وصلت مراحل إنجازهن إلى مستوى متقدم بكلفة تتجاوز الـ15 مليار دينار عراقي".

ولفت الشمري إلى أن "أسباب عرض هور الدملج إلى الاستثمار من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار كان بسبب وقوعه بمنطقة مشتركة مع الديوانية، حيث أن القانون الاستثماري لا يسمح لأي هيئة محلية في المحافظات عرض منطقة مشتركة للاستثمار".

وتابع، أن "المساحة الخاصة بالهور تبلغ 160 الف دونم، 60 الف دونم منها في واسط وهي تعتبر الجزء الأهم لأنها مغمورة بالمياه بشكل كامل".

وكان محافظ واسط محمد جميل المياحي أعلن أمس الخميس، عن قرب إعلان هور الدلمج "فرصة استثمارية".

ويقع هور الدلمج ضمن الحدود البلدية لمحافظة واسط فيما يقع القسم الثاني منه ضمن الحدود البلدية لمحافظة الديوانية في الجزء الشمالي الشرقي منها.

related

الحكومة العراقية تعد خططا جديدة لإستثمار الغاز

Date: 2020-05-11 15:39:31
الحكومة العراقية تعد خططا جديدة لإستثمار الغاز

السعودية تعتذر عن الإستثمار في العراق

Date: 2020-11-22 04:50:03
السعودية تعتذر عن الإستثمار في العراق

عملاق النفط البريطاني يستثمر مزيداً من الاموال بحقل عراقي

Date: 2020-11-28 06:31:41
عملاق النفط البريطاني يستثمر مزيداً من الاموال بحقل عراقي

الكاظمي لرجال أعمال أتراك: العراق مقبل بقوة على جذب الاستثمارات

Date: 2020-12-17 19:08:38
الكاظمي لرجال أعمال أتراك: العراق مقبل بقوة على جذب الاستثمارات

مسؤول محلي: شركات روسية ترغب في استثمار تربية الابقار وإنتاج الحليب في الانبار

Date: 2021-01-17 09:14:56
مسؤول محلي: شركات روسية ترغب في استثمار تربية الابقار وإنتاج الحليب في الانبار

شركات بولندية ترغب بتوسيع أنشطتها في كوردستان

Date: 2021-02-02 18:05:34
شركات بولندية ترغب بتوسيع أنشطتها في كوردستان

الاعمار والاسكان تصدر توضيحاً بشأن ازالة ابراج الانترنت من اسطح المباني

Date: 2019-09-12 14:11:20
الاعمار والاسكان تصدر توضيحاً بشأن ازالة ابراج الانترنت من اسطح المباني

أول توضيح رسمي على نفوق الأسماك في محافظة عراقية

Date: 2020-08-03 18:06:02
أول توضيح رسمي على نفوق الأسماك في محافظة عراقية