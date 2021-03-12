واسط تحصي عدد الإجازات الاستثمارية وتكشف تفاصيل هور الدلمج

شفق نيوز/ أعلنت هيئة استثمار واسط، اليوم الجمعة، عن عدد الإجازات الاستثمارية الممنوحة منذ عام 2020 وحتى الآن، مشيرة إلى بعض تفاصيل استثمار هور الدملج.

وقال مدير الهيئة، علي الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة منحت منذ الشهر الثامن في العام الماضي وحتى الآن 10 إجازات استثمارية بقيمة تتجاوز الـ10 مليارات دينار عراقي"، لافتا إلى أن "هذه الإجازات الاستثمارية كانت بين تجاري وزراعي وخدمي".

وأضاف، أن "هناك 15 اجازة استثمارية بالمجال الزراعي قيد الدراسة وقد وصلت مراحل إنجازهن إلى مستوى متقدم بكلفة تتجاوز الـ15 مليار دينار عراقي".

ولفت الشمري إلى أن "أسباب عرض هور الدملج إلى الاستثمار من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار كان بسبب وقوعه بمنطقة مشتركة مع الديوانية، حيث أن القانون الاستثماري لا يسمح لأي هيئة محلية في المحافظات عرض منطقة مشتركة للاستثمار".

وتابع، أن "المساحة الخاصة بالهور تبلغ 160 الف دونم، 60 الف دونم منها في واسط وهي تعتبر الجزء الأهم لأنها مغمورة بالمياه بشكل كامل".

وكان محافظ واسط محمد جميل المياحي أعلن أمس الخميس، عن قرب إعلان هور الدلمج "فرصة استثمارية".

ويقع هور الدلمج ضمن الحدود البلدية لمحافظة واسط فيما يقع القسم الثاني منه ضمن الحدود البلدية لمحافظة الديوانية في الجزء الشمالي الشرقي منها.