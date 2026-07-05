واردات أميركا من النفط العراقي تهبط إلى الصفر خلال أسبوع

شفق نيوز - بغداد/ واشنطن

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لم تستورد أي شحنات من النفط الخام العراقي خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، سجلت الإمدادات العراقية إلى الأسواق الأمريكية تذبذباً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة؛ إذ بلغت 43 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 29 أيار/ مايو الماضي، ثم ارتفعت إلى 107 آلاف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 5 حزيران/ يونيو، قبل أن تنخفض إلى الصفر في الأسبوع المنتهي في 12 من الشهر ذاته. وعاودت الصادرات الارتفاع إلى 71 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 19 حزيران، لتتراجع مجدداً إلى الصفر في الأسبوع المنتهي في 26 حزيران.

وعلى صعيد الموردين الدوليين، تصدرت كندا قائمة أكبر مصدري النفط الخام إلى الولايات المتحدة بواقع 3 ملايين و474 ألف برميل يومياً، تلتها فنزويلا بـ611 ألف برميل، ثم البرازيل بـ248 ألف برميل، والإكوادور بـ220 ألف برميل، والمكسيك بـ172 ألف برميل يومياً.

وأشارت الجداول الأمريكية إلى أن الواردات القادمة من كولومبيا بلغت 136 ألف برميل يومياً، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في مرتبة لاحقة بـ56 ألف برميل، تلتها ليبيا بـ32 ألف برميل يومياً، في حين لم تسجل نيجيريا - على غرار العراق - أي صادرات نفطية إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي.