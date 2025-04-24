واردات الهند النفطية من العراق تتراجع الى ادنى مستوى في أربع سنوات

شفق نيوز/ تراجعت واردات الهند النفطية من العراق الى ادنى مستوى في أربع سنوات خلال عام 2024 _ 2025.

وأشارت الاحصائيات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، الى ان تلك الواردات تراجعت خلال عامي 2024 والاشهر الاولى من 2025 لتصل الى معدل 870 ألف برميل يوميا.

ووفقا للإحصائيات، فإن روسيا استطاعت أن تحل محل العراق لتصبح أكبر مورد للهند للعام الثالث على التوالي، حيث بلغ تصدير روسيا الى الهند في آذار/مارس الماضي معدل 1700 برميل يوميا.

وطبقا للاحصائيات، فان واردات الهند النفطية من السعودية قد تراجعت هي الأخرى في 2024 _ 2025 الى ادنى مستوى في 14 عاما ليصل المعدل الى 590 ألف برميل يوميا .

واستطاعت روسيا بعد أن فرضت عليها عقوبات اوروبية وامريكية على النفط الخام نتيجة حربها مع أوكرانيا من أن تتجه إلى دول آسيا في بيع النفط الخام بأسعار تنافسية وتزيح العراق من قائمة أكبر مصدر للنفط الى الهند.