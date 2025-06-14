واردات النفط ورواتب الموظفين.. ما أثر تعليق الطيران على تدفق الدولار للعراق؟

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، عن إمكانية أن يؤثر إيقاف حركة الملاحة الجوية، على تدفق الدولار الواصل من الولايات المتحدة إلى العراق.

وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، إن "الإيرادات النفطية من الصادرات العراقية ترسل إلى حساب البنك الفيدرالي الأمريكي، وبعدها تحول إلى العراق عبر حوالات مالية وليس على شكل كتل نقدية".

وأضاف الكاظمي، أن "الحوالات تصدر من البنك المركزي العراقي إلى البنك الفيدرالي الأمريكي، ومن هناك تحول الأموال إلى الدول المختلفة التي يستورد منها العراق في القطاع الحكومي والخاص".

وأوضح أن "إيقاف حركة الملاحة الجوية لا يؤثر على استلام العراق لإيراداته النفطية، وهناك مليار أو ملياري دولار تصل نقداً إلى العراق"، لافتاً إلى أن "رواتب الموظفين لا تؤثر بأي شكل من الأشكال والسيولة النقدية متوفرة، والرواتب تصرف في موعدها المحدد".

وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم السبت، عن تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة.

ويشهد الشرق الأوسط منذ فجر أمس الجمعة (13 حزيران 2025)، تصعيداً غير مسبوق، بعدما شنت إسرائيل هجمات جوية وصاروخية موسعة ضد أهداف في إيران، ردّت عليها طهران بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة نحو إسرائيل.