واردات العراق النفطية لأمريكا تصعد إلى الضعف خلال الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، أن واردات العراق النفطية صعدت الى الضعف خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول رئيسية بلغت 5.709 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 137 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.572 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 216 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 114 الف برميل كمعدل يومي عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيه بمعدل 102 الف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.776 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 758 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمعدل 460 الف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 222 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغ معدل 96 الف برميل يوميا، ومن البرازيل بمعدل 71 الف برميل يوميا، ومن الاكوادور معدل 67 الف برميل يوميا، ، ومن ليبيا بمعدل 43 الف برميل يوميا فيما لم تستورد اي كمية من روسيا".