هيأتهم تعلن احصائية بعدد المتقاعدين ومجموع رواتبهم وتتحدث عن تعديل جديد لقانونهم

شفق نيوز/ أعلن مدير عام هيأة التقاعد الوطنية اياد محمود هادي، يوم الاحد، أن آخر إحصائية لعدد المتقاعدين بلغ نحو مليونين و486 ألفاً.

وقال هادي بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "مجموع رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تريليون و550 مليار دينار"، موضحا أن "زيادة نفقات الرواتب التقاعدية للشهر الحالي يرجع الى تنفيذ قرار 147 لرواتب محتجزي رفحاء".

وأضاف أن "قانون التقاعد اتخذ على عجالة ولم تتم استشارة هيأة التقاعد الوطنية"، مشيرا إلى أن "هناك تعديلا لقانون التقاعد سيرى النور في الأيام المقبلة".

واوضح أن "مكافآت العسكريين مؤمنة لغاية الشهر الحالي"، مشيرا إلى أن "عمر المحال الى التقاعد يمنع قبول كفالته في منح القروض".

ونوه هادي إلى أن "ملف شبكة التزوير التي تم تفكيكها سيرى النور في القريب العاجل".

وتابع مدير عام هيأة التقاعد الوطنية "ادخلنا النظم الالكترونية في عمل الهيأة لإنجاز المعاملات"، مبينا أن "هناك مشروعا حقيقيا وجدِّيا لمنح تقاعد القطاعين العام والخاص من الهيأة".

وأكد هادي أن "هيأة التقاعد لادخل لها في استقطاع مبالغ من رواتب المتقاعدين"، موضحا أن "التقاعد الاختياري لم يتم تفعيله، وأقل راتب تقاعدي يبلغ 500 ألف دينار للأصيل".