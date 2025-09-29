هيئة حكومية تكشف عن تشغيل نحو مليون عراقي في المشاريع الاستثمارية

شفق نيوز- بغداد

كشف رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر مكية، يوم الاثنين، عن توفير فرص عمل لآلاف العراقيين في الفرص الاستثمارية التي جرت في عموم البلاد.

وقال مكية، لوكالة شفق نيوز، إن "زيادة الفرص الاستثمارية في العراق ستنعكس إيجاباً على استقرار سعر الصرف، وتساهم في استقرار السوق، فضلاً عن توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل والخريجين".

وأضاف أن "مشاريع المرحلة الأولى للهيئة الوطنية للاستثمار وفرت أكثر من 200 ألف فرصة عمل للشباب العراقي، فيما بلغ عدد العاملين في المشاريع الاستثمارية الأخرى بمختلف المحافظات نحو 950 ألف شاب".

وأشار مكية، إلى أن "الاستثمار يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في العراق"، مبيناً أن "زيادة الفرص الاستثمارية ستسهم في إنشاء مشاريع متعددة وتطوير البنى التحتية، إضافة إلى تقليل حجم النفقات العامة".

وفي كلمة القاها خلال ملتقى العراق للاستثمار الذي عقد على مدى اليومين الماضيين في العاصمة بغداد، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فرص استثمارية بحجم 450 مليار دولار في مختلف القطاعات بالعراق.

وتابع السوداني، قائلاً: اطلقنا مبادرة ريادة التي انخرط فيها أكثر من 500 ألف شاب وشابة، وتدريب 92 الفاً، أنتجوا 12 الف مشروع جديد من القروض و(20) ألف فرصة عمل.