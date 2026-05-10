هيئة الأوراق المالية تمنح أول رخصة لشركة وساطة أجنبية للعمل في العراق

شفق نيوز - بغداد

أعلنت هيئة الأوراق المالية، يوم الأحد، عن منح موافقة رسمية لإحدى شركات الوساطة الأجنبية لمزاولة نشاطها في أسواق الأوراق المالية لتكون أول شركة تحصل على هذه الموافقة وفق الإجراءات التنظيمية الحديثة المعتمدة من قبل الهيئة.

وأكدت الهيئة في بيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم وتطوير بيئة العمل في السوق المالي العراقي وتعزيز الشفافية والكفاءة بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يسهم في دعم الاستثمار وتنشيط حركة التداول واستقطاب الخبرات العالمية إلى السوق.

وأوضحت أن منح الموافقة جاء بعد استكمال الشركة المتطلبات الفنية والتنظيمية كافة بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية حقوق المستثمرين فضلاً عن رفع مستوى الأداء المؤسسي لشركات الوساطة العاملة في السوق.

وأكد البيان أن هذه الموافقة تُعد مؤشراً مهماً على توجه الهيئة نحو فتح آفاق جديدة أمام شركات الوساطة ولا سيما الأجنبية منها وتشجيع دخول شركات جديدة تسهم في تطوير سوق رأس المال العراقي وتعزيز ثقة المستثمرين فيه وهو ما يمثل أحد الأهداف الأساسية للهيأة في تنظيم السوق وحمايته وتطويره .