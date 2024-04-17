هيئة الأوراق المالية: العراق في طور إطلاق التوقيع الإلكتروني

شفق نيوز/ كشف رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، فيصل الهيمص، يوم الأربعاء، أن العراق في طور إطلاق التوقيع الإلكتروني الذي يعد من متطلبات دخول محافظ استثمارية جديدة للسوق.

وقال الهيمص في كلمة خلال ملتقى السليمانية الثامن، الذي حضرته وكالة شفق نيوز "نحن جزء من المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال ونجحنا في هذا المجال ونحاول أن نرفع من قدرات سوق العراق للأوراق المالية عبر توسيع الرقابة على الوسطاء والتفتيش على عملائهم شخصياً".

وأضاف "يجب أن نواكب التطور والتحول التكنولوجي في جميع العلميات المالية في العراق"، مشيراً إلى أن "العراق في طور إطلاق التوقيع الإلكتروني ونحن من الدوائر المستفيدة وهو من متطلبات دخول محافظ استثمارية جديدة للسوق".

وأشار إلى أن "اعتماد التوقيع الإلكتروني يساعد هيئة الأوراق المالية على التحويل الرقمي في عملياتها"، مضيفاً "أطلقنا إلى جانب السوق الأولى، السوق الثاني وأيضاً منصة تداول للشركات غير المفصحة مالياً، وهذه إجراءات تسمح بتسهيل الأموال المستثمرة من قبل المستثمرين".