هيئة الحج والعمرة: المصارف العراقية تمتنع عن استقبال الحجاج

شفق نيوز/ طالبت هيئة الحج والعمرة، يوم الأحد، البنك المركزي العراقي بتوجيه المصارف لفتح أبوابها أمام الحجاج، مشيرة الى ان تلك المصارف تمتنع عن استقبالهم.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الهيئة العليا للحج والعمرة تطالب البنك المركزي العراقي بتوجيه المصارف، وخاصة (المصرف العراقي للتجارة، الرافدين، الرشيد) لفتح أبوابها أمام حجاج بيت الله الحرام لتصريف عملة الدولار.

وذكرت الهيئة في بيانها أيضا، أن "هناك اعدادا كثيرة من المواطنين المشمولين بالذهاب الى الحج بحاجة الى شراء عملة الدولار بالسعر الرسمي، لاستخدامها في الديار المقدسة، إلا أن المصارف العراقية تمتنع عن استقبالهم".

ودعت الهيئة "البنك المركزي الى تعميم توجيه لكافة المصارف المشمولة ببيع عملة الدولار، باستقبال ضيوف الرحمن، كون شركات الصرافة لم تستوعب الحجاج الراغبين بشراء الدولار بالسعر الرسمي".