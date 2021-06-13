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هيئة التقاعد تنتظر تعليمات من الحكومة العراقية بشأن زيادة الرواتب

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-13T04:45:50+0000
هيئة التقاعد تنتظر تعليمات من الحكومة العراقية بشأن زيادة الرواتب

شفق نيوز/ صرّحت هيئة التقاعد العامة عدم ورود تعليمات او ضوابط تتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين بعد رفعها مخاطبات الى رئاسة الوزراء بهذا الصدد خلال المدة الماضية، وفقا لجريدة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه المواد والسلع الأساسية في الأسواق المحلية إثر الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي منذ أن قرر البنك المركزي العراقي خفض قيمته.

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط جراء تفشي وباء كورونا.

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