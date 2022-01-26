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هيئة الاستثمار توقف ترويج معاملات البيع بنسبة سداد تقل عن 100% لمشروع بسماية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-26T11:56:37+0000
هيئة الاستثمار توقف ترويج معاملات البيع بنسبة سداد تقل عن 100% لمشروع بسماية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار يوم الأربعاء ايقاف ترويج معاملات البيع بنسبة سداد تقل عن 100% في اطار اجراءات الهيئة المتعلقة بالسيطرة على حالات التلاعب والمضاربة في اسعار الوحدات السكنية لمشروع مدينة بسماية السكني في العاصمة بغداد.

أعلنت ذلك رئيسة الهيئة سهى داود نجار في بيان اليوم.

وأصدرت نجار تعليمات تتضمن عدم ترويج اي معاملة نقل ملكية من و الى البائع والمشتري الا بعد سداد كامل المبلغ.

وقررت أيضا ان تكون عملية ترويج المعاملات بالطرق القانونية والرسمية من قبل دوائر الهيئة المعنية حصرا و ابتداء من يوم غد الخميس الموافق 27 - كانون الثاني - 2022 و سيتم اهمال اي معاملة بيع غير مستوفية للشروط الواردة في اعلاه.

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