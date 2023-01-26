هيئة الاستثمار تضع خطة "ثلاثية المحاور" لإعادة العمل بمجمع بسماية السكني

شفق نيوز/ أعلن رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار، حيدر محمد مكية، يوم الخميس، عن خارطة طريق من ثلاثة محاور أساسية لإعادة العمل بمشروع بسماية السكني.

وقال مكية خلال لقائه بوفد من شركة "هانوا" الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع مجمع بسماية السكني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الهيئة "ركزت على إنجاز محضر اللجنة الوزاري بشكل متكامل من قبل اللجنة التفاوضية الجديدة التي تم تشكيلها في الهيئة تمهيداً لاستحصال الموافقات اللازمة لتجديد الإجازة الاستثمارية الخاصة بالمشروع من قبل اللجنة الخاصة بدراسة وتعديل الإجازات الاستثمارية المؤلفة بموجب قرار رقم 94 لسنة 2022 والتي يترأس أعمالها رئيس الهيئة".

وأضاف أن "الهيئة أعدت أيضاً ملحق العقد الخاص بالمشروع الذي يؤمل توقيعه مع الجانب الكوري خلال الشهرين الى ثلاثة أشهر المقبلة".

وفيما يتعلق بالتسويات المالية الخاصة بالتزامات الجانب العراقي مع الشركة، أوضح رئيس الهيئة أن لقاءات مكثفة وداعمة للمشروع ستعقد الأسبوع المقبل مع مدراء مصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة ورئيس رابطة المصارف الأهلية للتوصل الى صيغة مالية تسهم بسير المشروع وتمويله.

من جانبه، أكد مدير مجموعة شركات "هانوا" أن الجانب الكوري يرغب بعودة سريعة لهذا المشروع الحيوي، متعهداً بأن تتم دراسة مسودة العقد بجوانبها القانونية والمالية والإدارية بالسرعة الممكنة.

وأشار الى استعدادات الشركة حالياً لإنجاز أعمال الصيانة اللازمة لعدد من القطاعات السكنية في المشروع والجاهزة للتسليم.

وختم بالقول إن "ما يجمعنا معكم هو ليس مجرد مشروع أنه هدف ورغبة مشتركة مدعومة من قبل الحكومتين وباكورة لإعمال أخرى لمجموعة هانوا في العراق".

يشار إلى أن العمل في مشروع بسماية السكني والذي يعد أكبر مجمع سكني في العراق، توقف منذ أكثر من سنتين من قبل الشركة الكورية بسبب عدم تسديد الحكومة السابقة للمستحقات المالية للشركة.