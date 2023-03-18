هيئة الاستثمار تبحث في الرياض تأسيس شركة عراقية - سعودية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، يوم السبت، أنها ستبحث مع الجانب السعودي تأسيس الشركة العراقية السعودية، ومسارات الشراكة لتنمية القطاع الاستثماري.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيسها حيدر محمد مكية، وصل على رأس وفد حكومي إلى المملكة العربية السعودية لبحث الفرص الإستثمارية المشتركة بين بغداد والرياض ومناقشة تأسيس الشركة العراقية - السعودية.

وبينت أن الوفد العراقي يضم ممثلين عن وزارات الخارجية والنفط والكهرباء والإعمار والإسكان والزراعة والتخطيط والتجارة والامانة العامة لمجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن الوفد العراقي سيناقش مسارات الشراكة لتنمية القطاع الاستثماري في العراق، كما سيؤسس لاتفاقات تمنح المشاريع الاستثمارية والتنموية بعدا استراتيجيا في التنفيذ ومحاكاة المشاريع الرائدة في المنطقة.

وأوضحت الهيئة أن زيارة الوفد العراقي الى المملكة العربية السعودية "خطوة باتجاه تعزيز دعامات الثقة في البيئة الإستثمارية الوطنية وتحفيز رؤوس الأموال والمستثمرين السعوديين للعمل فيها".