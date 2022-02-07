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هيئة استثمار بغداد تدخل "إيرادات كبيرة" الى خزينة الدولة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-07T11:57:57+0000
هيئة استثمار بغداد تدخل "إيرادات كبيرة" الى خزينة الدولة

شفق نيوز/ كشف مصدر في محافظة بغداد يوم الاثنين، عن إيرادات كبيرة حققتها هيئة استثمار بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن هيئة استثمار بغداد من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية في العاصمة استطاعت ادخال اكثر من (53 مليار دينار عراقي) للاجازات الاستثمارية النافذة الهيئة وفق ما جاء في كتاب رسمي وجهته هيئة استثمار بغداد الى هيئة مراقبة توزيع الايرادات الاتحادية من خلال بدلات الإيجار للمشاريع الاستثمارية بعد انتهاء فترة التشغيل الاولى وبدلات التمليك".

واضاف المصدر؛ ان " هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ الهيئة".

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