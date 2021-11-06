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هي الثانية خلال شهرين .. خام البصرة الخفيف يحقق خسارة أسبوعية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-06T06:40:10+0000
هي الثانية خلال شهرين .. خام البصرة الخفيف يحقق خسارة أسبوعية

شفق نيوز/ تراجع سعر خام البصرة الخفيف، ليسجل خسارة أسبوعية هي الثانية في شهرين، مع تذبذب أسعار النفط للأسبوع الماضي.

وبالرغم من ارتفاع خام البصرة في آخر جلسة له قبل إغلاقه الجمعة، بمقدار 1.07 دولار ليصل إلى 82.20 دولاراً، إلا أنه حقق خسارة أسبوعية بلغت 1.64 أو ما يعادل نسبة 1.96%.

وارتفع أيضا خام برنت في آخر جلسة له قبل إغلاقه بمقدار 2.20 دولار ليصل إلى 82.74 دولارا، إلا أنه حقق خسارة أسبوعية بلغت 1.15 دولار أو ما يعادل نسبة 1.94% في أسبوع.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، على ارتفاع أيضا بمقدار 2.46 ليصل إلى 81.27 دولارا للبرميل إلا أنه حقق خسارة أسبوعية هو الآخر، بلغت 2.3 دولار أو ما يعادل نسبتها 2.75%.

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