هيونداي وكيا يكشفان حقيقة سيارة أبل

شفق نيوز/ اعلنت شركتا "هيونداي موتور" الكورية الجنوبية، وشركة "كيا" التابعة لها جزئيا، الاثنين، إنهما لا تجريان حاليا محادثات مع شركة أبل بشأن مشروع شراكة لصناعة سيارات ذاتية القيادة، ردا على تقارير بهذا الصدر كانت قد نشرت مؤخرا.

وفي بيانين منفصلين قالت شركتا تصنيع السيارات: "نحن لا نجري محادثات مع شركة آبل بشأن تطوير السيارات ذاتية القيادة".

وتراجعت أسهم هيونداي بنسبة 6.6 في المئة بينما بلغ تراجع "كيا" 14 في المئة.

وفي أوائل كانون الثاني الماضي؛ ارتفعت أسهم الشركتين بعد أن قالت هيونداي، إنها وآبل بصدد مناقشة مشروع إنتاج سيارات ذاتية القيادة.

وارتفعت أسهم هيونداي وقتها بأكثر من 20 في المئة، بينما ارتفعت أسهم كيا بنسبة 40 في المئة، بعد تقارير أفادت بأنها ستصنع سيارة كهربائية بحلول عام 2027 وأنها قد تعمل على تطوير بطاريات في مصانع أميركية تديرها شركة هيونداي أو كيا.

لكن الشركة تراجعت في نفس اليوم، وأصدرت بيانات لاحقة أزالت فيها جميع الإشارات لشركة آبل، لكنها قالت إنها "تلقت فعلا طلبات للتعاون في التطوير المشترك للسيارات الكهربائية المستقلة من مختلف الشركات" دون تحديد أي منها.

ولم تعترف شركة آبل أبدًا بالمحادثات مع هيونداي حول بناء المركبات، ولم تكن متاحة للتعليق وفق وكالة رويترز.

وذكرت رويترز، في ديسمبر، أن شركة أبل تمضي قدمًا في تكنولوجيا السيارات المستقلة وتهدف إلى إنتاج سيارة يمكن أن تتضمن تقنية بطاريات خاصة بها، في وقت مبكر من عام 2024.