"هيونداي" تشرع بتحويل المخلفات النفطية إلى البنزين في العراق

شفق نيوز - سيئول

أعلنت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها أكملت أعمالا رئيسية في موقع تطوير مرافق مصفاة البصرة اقصى جنوبي العراق، وبدأت التشغيل التجريبي لتحويل المخلفات النفطية إلى البنزين.

وقالت هيونداي إنه من المتوقع أن يتحسن الاكتفاء الذاتي من الطاقة وإيرادات إنتاج النفط الخام في العراق بمجرد بدء تشغيل المنشأة في مطلع العام المقبل، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأقامت هيونداي مراسم الاحتفال بأول إنتاج للبنزين في يوم 25 تشرين الأول / أكتوبر الجاري في موقع بناء المرافق، بحضور شخصيات رئيسية، بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وكان المشروع الذي فازت به هيونداي في عام 2020 يهدف إلى بناء منشأة التصفية التي تحول الزيوت الثقيلة والمخلفات المتبقية بعد تكرير النفط الخام إلى مشتقات النفطية عالية القيمة مثل البنزين، في المصفاة الواقعة في مدينة البصرة، على بعد حوالي 450 كيلومترا جنوب شرق بغداد، لإنتاج البنزين بما يصل إلى 24 ألف برميل يوميا.