سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

هيونداي تستدعي 44 ألف سيارة وتوصي: إركنها في الهواء قد تشتعل 

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-02T04:55:20+0000
هيونداي تستدعي 44 ألف سيارة وتوصي: إركنها في الهواء قد تشتعل 

شفق نيوز/ طلبت شركة هيونداي من مالكي أكثر من 44 ألف سيارة رياضية متعددة الأغراض (إس يو في) في الولايات المتحدة إيقاف السيارات في الهواء الطلق، لأن النيران قد تشتعل فيها حتى لو كانت المحركات متوقفة.

وقالت شركة صناعة السيارات إن بعض طرازات "سانتا في سبورت" موديل 2018 يجب إيقافها بعيدا عن السيارات والمباني الأخرى حتى يتم إصلاحها كجزء من عملية استدعاء.

وتحتوي هذه السيارات مكابح مانعة للانغلاق تعمل وفق أنظمة حاسوب، والتي يمكن أن تتعطل وتؤدي إلى حدوث تماس كهربائي، ما يزيد من خطر نشوب حريق.

ولم يتم تضمين ذلك في عمليات الاستدعاء في فبراير لأكثر من 350 ألف سيارة لنفس المشكلة.

ومن المقرر أن يتم استبدال صمام كهربائي بآخر يحد من انتقال التيار إلى وحدة المكابح المانعة للانغلاق. ومن المزمع أن يتم إخطار مالكي السيارات بالاستدعاء عن طريق البريد اعتبارا من 26 ديسمبر.

وقالت هيونداي في الوثائق المنشورة اليوم الثلاثاء من قبل الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة إن لديها أربعة تقارير عن حرائق مقصورة المحرك من السيارات المدرجة في الاستدعاءات. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

related

بيع أكثر من 8 آلاف سيارة في شهر.. سوق السيارات يرتفع في العراق وهيونداي تتراجع بأكثر من 46%

Date: 2022-08-28 08:36:48
بيع أكثر من 8 آلاف سيارة في شهر.. سوق السيارات يرتفع في العراق وهيونداي تتراجع بأكثر من 46%

هيونداي وكيا و3 شركات أخرى تعلن "عيوباً" في آلاف المركبات

Date: 2020-07-30 05:45:24
هيونداي وكيا و3 شركات أخرى تعلن "عيوباً" في آلاف المركبات

هيونداي وكيا يكشفان حقيقة سيارة أبل

Date: 2021-02-08 06:03:15
هيونداي وكيا يكشفان حقيقة سيارة أبل

تقرير: العراق الأكثر نمواً بين الدول العربية في مبيعات السيارات

Date: 2022-01-25 06:34:50
تقرير: العراق الأكثر نمواً بين الدول العربية في مبيعات السيارات