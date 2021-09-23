"هواوي كونكت 2021".. انطلاق أكبر حدث بحضور قادة تقنيات العالم

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "هواوي كونكت 2021" الحدث التقني الأكبر من نوعه على مستوى العالم والذي تنظمه هواوي سنوياً بالتعاون مع شركائها وعملائها وتقام دورته الحالية تحت شعار "آفاق التحول الرقمي"، ويحضره طيف واسع من قادة صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات من كافة أنحاء العالم.

افتتح إريك شو، رئيس مجلس الإدارة الدوري لشركة هواوي المؤتمر بكلمة عنوانها "مواصلة الابتكار لدفع عجلة التحول الرقمي". ومن المتوقع أن يناقش المؤتمر كيفية تعزيز التكامل بين التقنيات الرقمية ومختلف سيناريوهات الأعمال والمعرفة التقنية للتغلب على التحديات التي تواجه الشركات، وكيفية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لبناء نظام إيكولوجي تقني مفتوح يستهدف تحقيق النجاح المشترك. وسيشهد المؤتمر تنظيم خمس قمم وعقد 66 جلسة نقاش بمشاركة أكثر من 200 شخص قيادي وكبار خبراء التكنولوجيا وشركاء النظام الإيكولوجي. ويتم بث فعاليات المؤتمر مباشرة بـ11 لغة عبر الموقع الإلكتروني لشركة هواوي وشركائها من وسائل الإعلام. كما يشمل الحدث تنظيم معارض عبر الإنترنت يمكن زيارتها عن بعد وحلقات نقاش مفتوحة، مما يوفر تجربة شاملة تتيح التفاعل عبر الإنترنت.

وتحدث "شو" في كلمته عن أهمية مساعدة المؤسسات على تحقيق التحول الرقمي قائلاً: "يعتمد التطور في المجال الرقمي على التكنولوجيا الرقمية. لذا، يجب علينا مواصلة الابتكار لتحقيق أفضل قيمة لمسيرة تطوير التقنيات الرقمية مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والشبكات والتي تعتبر من التقنيات الأساسية لدفع عجلة التحول الرقمي". وأشار "شو" عن التقدم الذي حققته هواوي على صعيد التقنيات الثلاث وعن جهود الشركة للحد من الانبعاثات الكربونية بالإضافة إلى أحدث التوجهات التي يشهدها القطاع التقني.

وقال "شو" أن "هواوي كلاود" المتخصصة في توفير الخدمات السحابية والتي تم إطلاقها قبل أربعة أعوام تمكنت من جمع أكثر من 2.3 مليون مطور و14000 شريك استشاري و6000 شريك تقني. وقدّمت الشركة ما يزيد عن 4500 خدمة من خلال منصة HUAWEI CLOUD Marketplace والتي أصبحت من المنصات الأساسية التي تعتمد عليها شركات الإنترنت والمؤسسات والحكومات لتحقيق التحول الرقمي.

وأعلن "شو" في المؤتمر عن إطلاق أول خدمة موزعة تعتمد على الحوسبة السحابية بالكامل تحت اسم UCS - وهي خدمة شاملة توفرها "هواوي كلاود" بالاعتماد على الحوسبة السحابية. وتخطط هواوي لتوفير تجربة ملائمة للمؤسسات بالاعتماد على تطبيقات الحوسبة السحابية غير المحدودة بالمناطق الجغرافية أو قيود الحوسبة السحابية أو حركة نقل البيانات من خلال خدمة UCS، مما يسهم في دفع عجلة التحول الرقمي في جميع القطاعات.

واستعرض "شو" في المؤتمر ابتكارات هواوي في مجال الشبكات، لا سيما وأن العديد من المؤسسات تتطلع إلى تحقيق نمو متسارع في تعقيد الشبكات في ظل التحول الرقمي الذي تشهده، حيث تعمل هواوي على ابتكار حلول مخصصة للشبكات على المستوى العالمي بالاعتماد على نظام شبكات القيادة الذاتية (ADN). وتتعاون الشركة مع العملاء في قطاعات المال والتعليم والرعاية الصحية على ابتكار المزيد من التطبيقات ونشرها وبناء شبكات يمكنها القيام بعمليات التشغيل والصيانة والتحسين ذاتياً وبشكل آلي.

وواصل "شو" كلمته بالحديث عن كيفية اعتماد هواوي على التقنيات الرقمية لتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية كجزء من الجهود العالمية لبلوغ ذروة الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتخلص من الكربون، حيث تركز هواوي على ثلاث مبادرات رئيسية تتمثل في الاستثمار والابتكار في تقنيات الحفاظ على الطاقة لتوفير منتجات تقنية تتمتع بالكفاءة وتسهم في الحد من انبعاثات الكربون، وكذلك الاستثمار والابتكار في تكامل إلكترونيات الطاقة مع التقنيات الرقمية لتعزيز الطاقة النظيفة والاعتماد على التقنيات الرقمية في الطاقة التقليدية، بالإضافة لتوفير التقنيات الرقمية لمساعدة جميع القطاعات على تحقيق التحول الرقمي والحد من الانبعاثات الكربونية.

من جانبه تحدث زهانغ بينغ آن، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الحوسبة السحابية ورئيس "هواوي كونسيومر" لخدمات الحوسبة السحابية عن المبادرات الاستراتيجية والخدمات والمنتجات الجديدة التي أطلقتها "هواوي كلاود" في المؤتمر قائلاً: "العامل الأساسي لتحقيق التحول الرقمي هو الاعتماد على الحوسبة السحابية". وأضاف زهانغ قائلاً: "نتعاون مع العملاء والشركاء على البحث في آفاق التحول الرقمي واستكشاف جميع الإمكانات التي يمكن توظيفها كخدمات - مثل البنية التحتية كخدمة يمكن الوصول إليها على المستوى العالمي والتكنولوجيا كخدمة لتحسين الابتكار والخبرة كخدمة لتحقيق لازدهار المشترك".

واختتم "شو" حديثه قائلاً: "لطالما ساهم الابتكار في دفع عجلة التحول الرقمي. وإذا كنا نطمح إلى تحقيق أهداف التحول الرقمي، يجب أن نكون مصممين على مواصلة الابتكار من أجل بناء مستقبل أفضل".

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بفريقنا المحلي أو زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect

- انتهى –

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات. وتلتزم الشركة بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال طرحها لحلول متكاملة ضمن أربعة مجالات رئيسية تتمثل في شبكات الاتصالات، وتقنية المعلومات، والأجهزة الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية.

تتميز محفظة "هواوي" الشاملة والمتكاملة من المنتجات والحلول والخدمات بمزايا تنافسية وآمنة. ومن خلال تعاونها المفتوح والواسع النطاق مع شركائها في النظام الإيكولوجي الشامل، تقدم "هواوي" لعملائها خدمات ذات قيمة مضافة طويلة الأمد، وتعمل على تمكين الأفراد، وإثراء الحياة اليومية في كل منزل، وتشجيع الابتكار في الشركات على اختلاف أشكالها وأحجامها.

تؤمن "هواوي" بأن الابتكار يقوم على فهم متطلبات العملاء، وهذا ما يشجعها على ضخ استثمارات ضخمة في مجال الأبحاث الأساسية التي من شأنها تحقيق نتائج فعلية تسهم في دفع عجلة الابتكار، وتقود مسيرة تطوير العالم نحو الأفضل. تأسست "هواوي" عام 1987 كشركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل موظفيها، وتدير أعمالها اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال 197,000 موظفاً تقريباً.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة موقع "هواوي" الإلكتروني: www.huawei.com

أو متابعتنا عبر:

لينكد إن: http://www.linkedin.com/company/Huawei

تويتر: http://www.twitter.com/Huawei

فيسبوك: http://www.facebook.com/Huawei

يوتيوب: http://www.youtube.com/Huawei