أهم الأصول المالية التي يمكن تداولها من خلال شبكة الانترنت

ساهم تطور الحلول التكنولوجيا في ظهور إمكانيات تجارية جديدة لك يكن موجود أغلبها في بداية الالفية او حتى في حال تواجده لم تكن بصورتها الحالية. قاد هذا التطور لدخول فئات جديد من خاصة من جيل الالفية والاجيل الاحدث المعروف بجيل زي (Z). تعدد الفوائد من اتساع السوق الذي ضم فئة جديدة من المتداولين والذي استفادوا بشكل حقيقي من التوع الكبير في أنواع الأصول التي يمكن تداولها عبر الإنترنت. في الوقت الحالي، يتعدد المشاركون في السوق بقدر توسع الأصول التي يمكن تداولها في السوق نفسه، فكل متداول يختار الأصل الذي يرغب فيه بناء على تفضيلاته وأهدافه الاستثمارية، ومدى قدرته على تحمل المخاطر.

نستعرض في هذا التقرير بعض من أكثر الأصول المالية شيوعا في التداول في وقتنا الحالي والتي وفرتها التكنولوجيا الحديثة.

سوق الأسهم

من أقدم الأسواق عالميًا فهو سوق معروف منذ القرن السادس عشر، كانت تلك الأسهم بمثابة صك ملكية لنصيب كل فرد في هذه الشركة. مع تطور الأسواق، اصبح من السهل تداول الأسهم بالبيع أو الشراء عبر عدة وسائل من خلال شركات الوساطة أو منصات عبر الإنترنت.

يمكن الاستفادة من تداول الأسهم من خلال المضاربة السريعة وتحقيق مكسب من التغيرات في أسعارها تلك الأسهم. أو الاستثمار عن طريق الشراء والاحتفاظ وتحقيق أرباح من التوزيعات السنوية. يمكن تصنيف الأسهم حسب الحجم والقطاع والصناعة والجغرافيا ومعايير أخرى. بعض من أشهر الأمثلة على الأسهم الرابحة تأتي أسهم تسلا وشركة أبل.

السندات

تعتبر من الأسواق ذات الأصول الآمنة على الرغم من التقلبات الكبيرة التي تشهدها، الا ان بعض من تلك أدوات الدين خاصة التي تصدرها الحكومات من أصول التداول الآمنة. كما يحق للشركات وبعض الكيانات الأخرى اصدار سندات الدين الخاصة بهم. يكون الهدف من اصدار الحكومة او الشركة السند جمع المال عن طريق بيع السند، مقابل استلام دفعات الفائدة والمبلغ الأصلي عندما يحين موعد الاستحقاق.

تتنوع السندات حسب المصدر، كذلك موعد الاستحقاق، وسعر القسيمة، والتصنيف الائتماني للجهة المصدرة لذلك السند. بعض الأمثلة على السندات هي سندات الخزانة الأمريكية الأكثر امن وطلبًا عالميًا، وسندات الشركات، والسندات البلدية، والسندات غير المرغوب فيها. تداول السندات متاح في الوقت الحالي من خلال بعض المنصات المتخصصة مقابل رسوم محددة.

سوق الفوركس

أكبر سوق على المستوى العالم من حيث السيولة وهو السوق الذي يتم فيه تداول العملات. يبلغ حجم التداول اليومي في هذا السوق حوالي 7 مليار دولار، وهو سوق كان مقتصر على البنوك المركزية وصناديق التحوط، وذلك قبل أن تتيح شركات الوساطة الحديثة نسبيًا لمتداولي التجزئة من شراء وبيع العملات المختلفة من خلال المنصات المنتشرة عبر الإنترنت.

الهدف الاول من تداول العملات من خلال تلك الشركات تحقيق الربح من تقلبات أسعار الصرف بين العملات. سوق الفوركس هو السوق الأكبر والأكثر سيولة في العالم لذا فالدخول في هذا السوق ليس سهل على النحو الذي تظهره اعلانات شركات الوساطة. الا ان الجانب الايجابي في هذا الجانب الانتشار الكبير لمجال التعلم من خلال الفيديوهات المنشرة على اليوتيوب كذلك كتب فوركس مجانية.

السلع

من أبرز ما يمكن تداوله في وقتنا الحالي، والمقصود بالسلع هنا هي المواد الخام أو المنتجات الزراعية التي يمكن تداولها في البورصات أو الأسواق خارج البورصة. كذلك مع انتشار حلول التكنولوجيا الحالية أصبح شراء وبيع السلع من خلال العقود الآجلة أو الخيارات أو الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) أو التسليم الفعلي من السهولة بمكان مقابل الرسوم المقررة. يمكن تصنيف السلع إلى فئات مثل المعادن، والطاقة، والحبوب، والماشية. بينما يعتبر الذهب والنفط من أشهر السلع التي يقبل عليها المتداولين في وقتنا الحالي.

العملات المشفرة

العملات الرقمية أو المشفرة احدث الأصول المتداولة وهي تستخدم التشفير لتأمين المعاملات والتحكم في إنشاء وحدات جديدة من نلك العملات وأشهرها البيتكوين العملة المشفرة الاولى عالميًا والاكثر قيمة كذلك. في الوقت الحالي تسارع العديد من الشركات المتخصصة في تداول تلك العملات، او شركات الوساطة التي تعمل في مجال تداول العملات (الفوركس) التي تعمل على إدراج عدد أكبر من العملات بشكل دوري.

حيث يمكنك شراء وبيع العملات المشفرة من خلال المنصات أو المحافظ عبر الإنترنت، والاستفادة من التغيرات في أسعارها أو استخدامها كوسيلة للتبادل.

بجانب الأصول السابقة هناك بعض أنواع الأصول التي يمكن تداولها عبر الإنترنت، مثل الخيارات، والعقود الآجلة، وصناديق الاستثمار المتداولة، وصناديق الاستثمار المشتركة، بالإضافة إلى المؤشرات وغيرها. كل نوع من الأصول له مزاياه، وعيوبه، ومخاطره، ومكافآته. لذا قبل الخوض في أي من تلك التجارب عليك إجراء عمليات بحث ودراسة لتحديد أفضل الأصول التي يمكن تداولها.