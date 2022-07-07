سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

 هل يشتري العراق الحنطة الاوكرانية من خلال روسيا؟

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-07T05:00:37+0000
 هل يشتري العراق الحنطة الاوكرانية من خلال روسيا؟

شفق نيوز/ نفت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس، ما نقلته وكالة رويترز للأنباء تعاقدها لشراء حنطة اوكرانية من خلال روسيا  .

وذكر بيان للوزارة، ورد الى وكالة شفق نيوز، ان "العراق لم يتعاقد مع مناشئ للحنطة الأوكرانية ولم يتعامل مع المناشئ الأوكرانية والروسية منذ سنوات طويلة"، مبينا ان "تعاقدات الوزارة كلها مع المناشئ الاسترالية والكندية  والأمريكية لشراء الحنطة".

ونفى البيان، "إجراء وزارة التجارة أي مناقصات لشراء الحنطة منذ سنوات طويلة باستثناء شراء ١٥٠ ألف طن من الحنطة الاسترالية، وشراء 100الف طن من الحنطة الالمانية"، موضحا أنه "بناء على ما جاء بقانون الأمن الغذائي فأنها ستتعاقد بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مع مناشئ عالمية  رصينة لتأمين كميات الخزين الاستراتيجي استعدادا للأشهر المقبلة".

 وشدد البيان في الوقت ذاته، على أن "وزارة التجارة لم تتعامل اطلاقا مع الحنطة الاوكرانية والحنطة الروسية في إطار تعاقداتها فيما يخص البطاقة التموينية".

related

المالية العراقية تخصص 500 مليار دينار جديدة لدعم مستحقات الفلاحين والمزارعين

Date: 2022-06-01 19:24:01
المالية العراقية تخصص 500 مليار دينار جديدة لدعم مستحقات الفلاحين والمزارعين

حرب أوكرانيا تدفع العراق إلى امريكا لاستيراد الحنطة وتحقيق الامن الغذائي

Date: 2022-04-13 10:32:21
حرب أوكرانيا تدفع العراق إلى امريكا لاستيراد الحنطة وتحقيق الامن الغذائي

التجارة العراقية تؤكد تحذيرات المالية وتفصح عن خزين الحنطة

Date: 2022-05-16 13:33:36
التجارة العراقية تؤكد تحذيرات المالية وتفصح عن خزين الحنطة

التجارة تطمئن المواطنين: لا توجد ازمة.. وارتفاع الأسعار "مضاربات تجارية"

Date: 2022-03-07 07:01:20
التجارة تطمئن المواطنين: لا توجد ازمة.. وارتفاع الأسعار "مضاربات تجارية"

مصرف الرشيد يطلق قروض 30 مليون دينار لترميم المباني والوحدات السكنية

Date: 2021-04-08 08:48:28
مصرف الرشيد يطلق قروض 30 مليون دينار لترميم المباني والوحدات السكنية

قفزة كبيرة في صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

Date: 2021-10-17 05:51:46
قفزة كبيرة في صادرات العراق النفطية إلى أمريكا

أسعار صرف الدولار تنخفض في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2022-06-15 07:15:13
أسعار صرف الدولار تنخفض في بغداد وإقليم كوردستان

البرلمان العراقي ينهي القراءة الاولى للتعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد

Date: 2019-12-24 17:46:54
البرلمان العراقي ينهي القراءة الاولى للتعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد