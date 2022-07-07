 هل يشتري العراق الحنطة الاوكرانية من خلال روسيا؟

شفق نيوز/ نفت وزارة التجارة العراقية، اليوم الخميس، ما نقلته وكالة رويترز للأنباء تعاقدها لشراء حنطة اوكرانية من خلال روسيا .

وذكر بيان للوزارة، ورد الى وكالة شفق نيوز، ان "العراق لم يتعاقد مع مناشئ للحنطة الأوكرانية ولم يتعامل مع المناشئ الأوكرانية والروسية منذ سنوات طويلة"، مبينا ان "تعاقدات الوزارة كلها مع المناشئ الاسترالية والكندية والأمريكية لشراء الحنطة".

ونفى البيان، "إجراء وزارة التجارة أي مناقصات لشراء الحنطة منذ سنوات طويلة باستثناء شراء ١٥٠ ألف طن من الحنطة الاسترالية، وشراء 100الف طن من الحنطة الالمانية"، موضحا أنه "بناء على ما جاء بقانون الأمن الغذائي فأنها ستتعاقد بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مع مناشئ عالمية رصينة لتأمين كميات الخزين الاستراتيجي استعدادا للأشهر المقبلة".

وشدد البيان في الوقت ذاته، على أن "وزارة التجارة لم تتعامل اطلاقا مع الحنطة الاوكرانية والحنطة الروسية في إطار تعاقداتها فيما يخص البطاقة التموينية".