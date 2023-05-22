هل يسرق "الفيول العراقي" في لبنان؟.. بيروت توضح

شفق نيوز/ نفى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، يوم الاثنين، المعلومات التي أشارت إلى هدر في كميات "الفيول العراقي" التي تصل إلى لبنان لتشغيل معامل الكهرباء، وذلك بعد بيان للحزب "التقدمي الاشتراكي" الذي قال إن ما يصل إلى المعامل "لا يتعدى نصف الكمية التي يرسلها العراق".

وأكد فياض في تصريحات صحفية، طالعتها وكالة شفق نيوز، أن "الكميات التي تخرج من العراق وتصل إلى لبنان موثقة بشكل دقيق في جداول وأرقام حصل عليها العراق أيضاً".

ولفت وزير الطاقة إلى أن "الكميات التي تدخل من العراق تُحمَّل في البواخر، وتُسلَّم للشركة التي تفوز بالمناقصات التي باتت في المرحلة الأخيرة تُنجَز وفق قانون الشراء العام بعد دخوله حيز التنفيذ".

وأضاف "صحيح أن الكمية التي تصل إلى المعامل هي نصف، أو أقل من تلك التي تخرج من العراق، لكن ذلك ليس بسبب الهدر، إنما بسبب الاختلاف بين نوع الفيول العراقي والفيول الذي تتطلبه المعامل في لبنان، وفق شروط معينة تتطابق مع الشروط الأوروبية، بحيث تتم مبادلته في المناقصات، مع الأخذ بعين الاعتبار فرق قيمته".

وأوضح على سبيل المثال، إذا "أرسل العراق 80 ألف طن من الفيول الذي يعرف على أنه (هاي سالفر)، ويبلغ ثمن الطن منه نحو 375 دولاراً، بينما مادة المازوت التي تحتاج إليها المعامل اللبنانية ثمنها 750 دولاراً، أي أن كل طنَّيْن من الفيول العراقي يساوي طناً واحداً من الذي تحتاج إليه المعامل اللبنانية".

ودعا الحزب التقدمي الإشتراكي اللبناني يوم الجمعة الماضية في بيان الى التثبت من أسئلة تفيد أن ما يصل إلى المعامل من الكميات الفعلية التي يتسلمها لبنان من هذا الفيول "لا يتعدى نصف الكمية التي يرسلها العراق"، وان هناك شكوكاً في الارقام والبيانات التي تتعلق بكميات الفيول العراقي التي تصل الى المعامل، علماً ان لبنان يستورد كميات أكبر بكثير من حاجاتها.