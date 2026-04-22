هل يتأثر العراق بوقف شحنات الدولار؟.. اقتصادي يجيب: حصتها 7% فقط

شفق نيوز- بغداد

أكد الخبير المالي والمدير العام الأسبق في البنك المركزي العراقي، محمود داغر، يوم الأربعاء، عدم وجود أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن وقف شحنات الدولار إلى العراق، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام لا يستند إلى مصادر رسمية.

وقال داغر، لوكالة شفق نيوز، إن "البنك المركزي العراقي والحكومة نفيا وجود أي قرار من هذا النوع، كما أن موقع وزارة الخزانة الأميركية لا يتضمن أي معلومات تؤكد ذلك"، مبيناً أن "ما يجري تداوله هو محاولة من بعض الأطراف لاستغلال الوضع الإعلامي في ظل مرحلة تشكيل الحكومة".

وأضاف أن "هذه الأنباء قد تؤثر نفسياً في الشارع، لكنها لم تُحدث حتى الآن أي تغيير استثنائي في سعر صرف الدولار، إذ إن التذبذب الحالي طبيعي ويشبه إلى حد كبير تأثيرات التوترات والحروب".

وأوضح داغر، أن "الشحنات النقدية التي تصل عبر الطائرات من الولايات المتحدة تمثل نحو 7% فقط من إجمالي احتياجات العراق اليومية من الدولار"، لافتاً إلى أن "النسبة الأكبر من الطلب تُلبى عبر التحويلات الخاصة بتمويل الاستيراد والنظام المصرفي".

وأشار إلى أن "الدولار ما يزال متوفراً لتغطية الاستيراد وكذلك لتلبية احتياجات الحجاج"، مؤكداً أن "الوضع المالي مستقر نسبياً رغم الظروف الحالية المرتبطة بحالة الصراع، ولم تظهر حتى الآن تداعيات مؤثرة في السوق".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مسؤولون أميركيون، عن منع الولايات المتحدة نقل شحنة مالية تُقدر بنحو 500 مليون دولار من عائدات النفط العراقي إلى بغداد، عازيةً ذلك إلى تعثر جهود تفكيك الفصائل الموالية لإيران.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن الخارجية الأميركية تأكيدها تطلع واشنطن لاتخاذ العراق إجراءات ملموسة لتفكيك تلك الجماعات، مشددة على أن "فشل" بغداد في منع الهجمات التي تستهدف المصالح الأميركية وحلفاءها في المنطقة، يلقي بظلال سلبية على العلاقات الثنائية بين البلدين.