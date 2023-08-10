هل أعطي فوز شركة ريبل على لجنة الأوراق المالية والبورصات الضوء الأخضر لصناعة التشفير؟

احتفل مجتمع التشفير بفوز شركة ريبل جزئيًا في المحكمة يوم الخميس (13 يوليو)، حيث حكم قاضٍ أن الأصل الرقمي XRP ليس ورقة مالية، في حين أن العديد من مؤيدي العملات المشفرة يرون أن هذا علامة على أنه سيسمح لهذه الأنواع من الأصول بالازدهار في الولايات المتحدة، يشير بعض الخبراء القانونيين إلى أنه لا يزال هناك الكثير من الوضوح التنظيمي المطلوب.

استجابت صناعة التشفير بشكل إيجابي للأخبار، حيث اعتمدت بورصات العملات المشفرة على XRP ويأمل الكثيرون أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الحرب على العملات المشفرة التي تشنها لجنة الأوراق المالية والبورصات.

سيكون للحكم بلا شك تأثير على قضايا لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC ضد بورصة بينانس وبورصة كوينبيز، كما أن العديد من البورصات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها قد قررت إعادة استخدام XRP حيث تنظر إلي الأمر على أنه تطور إيجابي للموقف القانوني لبورصة بينانس وبروصة كوينبيز.

في حين أن هناك سببًا يدعو مستثمري تداول العملات الرقمية إلى الابتهاج على المدى القصير، فإن الحقيقة هي أن حكم ريبل قد لا يكون هو الطريقة الشاملة التي يتم من خلالها تصنيف أصول التشفير.

يأتي هذا الحكم بعد ثلاث سنوات من رفع هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية في 2020 ضد شركة Ripple Labs، والتي تزغم فيها أن الشركة قدمت عرضًا للأوراق المالية غير المسجلة من خلال بيع رموز XRP بقيمة 1.3 مليار دولار، وقد جادلت الدعوى بأنه يجب تصنيف XRP على أنه ورقة مالية، على غرار الأسهم أو السندات، وبالتالي ستخضع للوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات، ومع ذلك، في 13 يوليو 2023 حكم قاضي المقاطعة الأمريكية "أناليسا توريس" جزئيًا لصالح ريبل في تطور كبير.

ماذا يعني حكم XRP للأصول المشفرة؟

البيتكوين يعتبر سلعة وهذا يوضح كيفية تنظيمها بواسطة أي وكالة، لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة لمعظم العملات المشفرة.

تؤكد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أن معظم أصول العملات المشفرة هي أوراق مالية وبالتالي يجب أن تخضع لقوانين الأوراق المالية، ولهذا السبب، اتخذت الجهة التنظيمية إجراءات إنفاذ ضد مُصدري الرموز المميزة وكذلك بورصات العملات المشفرة مثل بينانس وكوينبيز التي وفرت منصة لتداول تلك الرموز المميزة.

مع صدور حكم المحكمة الأخير بأن XRP ليس أصل أو سند استثماري بحد ذاته، يأمل بعض أعضاء صناعة التشفير في أن تضطر هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى اتخاذ نهج عدم التدخل في المستقبل، بالإضافة إلى XRP ارتفع عدد من الأصول المشفرة الأخرى التي كانت تُعتبر سابقًا أوراق مالية مثل Solana (SOLUSD) و Polygon (MATIC) على أخبار أمر المحكمة لصالح ريبل.

إن حكم يوم الخميس يعد خروجًا عما تم العثور عليه سابقًا في قضايا لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد Telegram و Kik، حيث كانت جميع عروض العملات الأولية جزءًا من مخطط استثمار واحد، الآن من الممكن أن يتم تداول أصول التشفير على أنها "أوراق مالية غير مقيدة" في حالة تكون فيها هذه الأوراق لامركزية بدرجة كافية أو لا يتم بيعها مباشرة إلى التجزئة.

بشكل عام، بينما لا تزال هناك الكثير من الأسئلة الشائكة، فإن الابتهاج الأولي بالقرار له ما يبرره، فهذا التوجيه القضائي الجديد هو نعمة لمنشئي وأسواق التوكنات حيث يمنحهم طرقًا جديدة غير مخالفة لإصدار الرموز وتداولها.

الآثار المترتبة على قضايا SEC ضد بينانس وكوينبيز

بالإضافة إلى تقديم المزيد من الوضوح لمصدري العملات الرقمية، فإن أمر المحكمة لصالح ريبل يفتح أيضًا مزيدًا من المرونة فيما يتعلق بما يمكن إدراجه في البورصات، على الأقل في نظر أولئك الذين يديرون البورصات.

قد يكون لذلك بعض التداعيات على الدعاوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد بورصة بينانس وبورصة كوينبيز والتي تمت مقاضاتها لتشغيل بورصات الأوراق المالية غير المرخصة.

قال كبير المسؤولين القانونيين في كوينبيز "بول جريوال" إن الوضع القانوني لبورصة العملات المشفرة قد تحسن من خلال أمر المحكمة في قضية ريبل، وقال جريوال اعتقدت أننا سنفوز قبل هذا القرار، ونعتقد أن هذا القرار قد عزز قضيتنا أيضًا.

هذا ليس قرارا نهائيا

في حين أن صناعة العملات المشفرة يمكن أن تأخذ حكم ريبل على أنه فوز في الوقت الحالي، فإن الحقيقة هي أن هذا الحكم قد لا ينتهي به الأمر إلى أن يكون القول الفاصل في هذه المسألة لسببين رئيسيين:

أولاً، لا يزال لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات القدرة على استئناف القرار الذي اتخذه القاضي في قضية ريبل.

ثانيًا، قد تأتي الكلمة الأخيرة بشأن التصنيف التنظيمي للأصول المشفرة من الكونجرس عن طريق تشريع جديد، كما دعا مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "هيستر بيرس".

ويعتقد البعض أن هيئة الأوراق المالية والبورصات من المرجح أن تستأنف هذا القرار وترى الحكم قد يتم إبطاله، كما يحذروا من أن هذا مجرد قرار واحد من محكمة محلية واحدة يمكن للمحاكم الأخرى أن تتبناه أو لا تتبعه، حيث يروا أن المحكمة قد ارتكبت خطأ عندما خلصت إلى أن المبيعات "الآلية" لـ XRP في البورصات لم تكن أصول استثمارية.

تاريخ الريبل (XRP)

يهدف الرمز الرقمي XRP الذي أنشأته شركة Ripple Labs في عام 2012 إلى تسهيل المعاملات بلا حدود مع تسوية سريعة ورسوم منخفضة، في عام 2013 شهدت العملة موجة صعود قصيرة ووصلت إلى سعر 0.05238 دولار تلاه انهيار وسنوات من التداول أقل من 0.01 دولار، ارتفع السعر إلى 3.84 دولار في يناير 2018، لكنه واجه سوقًا هابطة وانخفض إلى أدنى مستوى عند 0.1432 دولار.

على الرغم من الاتجاه الصعودي لعام 2021 إلا أن سعر XRP تأثر بدعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات مما خلق مستويات عالية من عدم اليقين حول العملة، في 13 يوليو 2023 حققت ريبل انتصارًا جزئيًا في دعواها ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات مما أدى إلى زيادة كبيرة في الأسعار وضجيج جديد ليتم تداولها حول سعر 0.79 دولار.

هل يمكن أن يصل XRP إلى 100 دولار؟

من المستبعد جدًا أن يصل XRP إلى سعر 100 دولار نظرًا لعدة عوامل بما في ذلك قيود القيمة السوقية والعرض والطلب واعتبارات أخرى، اعتبارًا من الآن، تمتلك XRP معروضًا متداولًا كبيرًا الأمر الذي يتطلب رسملة سوقية عالية للغاية حتى تصل إلى هذا السعر، بالإضافة إلى ذلك، يخضع سوق العملات المشفرة لتقلبات ومخاطر عالية لهذا فإن التنبؤ بأهداف الأسعار الدقيقة يمثل تحديًا كبيرًا، في حين أنه ليس من المستحيل على XRP تجربة ارتفاع الأسعار في المستقبل، يعتقد معظم المحللين أن الوصول إلى 100 دولار أمر غير مرجح إلى حد كبير لأنه سيتطلب ظروفًا غير عادية وتحولًا كبيرًا في ديناميكيات السوق.

هل ستكون XRP هي عملة البيتكوين التالية؟

بينما تتمتع الريبل (XRP) بميزاتها الفريدة وحالات الاستخدام فمن غير المرجح أن تصبح عملة البيتكوين التالية، تحتل البيتكوين مكانة مهيمنة في سوق العملات المشفرة كأول وأشهر العملات الرقمية ذات الطبيعة اللامركزية والعرض المحدود.

اكتسبت البيتكوين اعترافًا واعتمادًا على نطاق واسع مما أدى إلى وضعها كواحدة من أفضل العملات المشفرة، في حين أن XRP لها مزاياها وتهدف إلى تسهيل المعاملات الدولية السريعة ومنخفضة التكلفة إلا أنها تعمل في نطاق مختلف ويخدم غرضًا مختلفًا، كما هو الحال مع أي عملية شراء، من المهم إجراء تقييم دقيق للمخاطر المحيطة بـ XRP وإجراء بحث شامل قبل اتخاذ أي قرارات استحواذ.

ما الذي يؤثر على سعر الريبل (XRP)؟

غالبًا ما تتأثر العملات المشفرة مثل أي أصل آخر بعوامل مختلفة في السوق، يمكن أن تتسبب عوامل معينة في ارتفاع سعرها أو انخفاضها أو بقائها على حالها نسبيًا.

تميل العملات المشفرة مثل XRP إلى أن تكون أكثر تقلبًا لمجرد أنها لا تزال في مرحلة مبكرة من التطور مقارنة بأدوات الاستثمار والعملات الأخرى، دعونا نلقي نظرة على العوامل الأخرى التي قد تؤثر على سعر XRP:

1 .الأسواق الناشئة

لا تزال العملات المشفرة سوقًا ناشئة، وعلى الرغم من أن العملة المشفرة تكتسب شعبية إلا أنها لا تزال سوقًا صغيرة نسبيًا مقارنة بالعملات التقليدية، هذا يعني أنه حتى التأثيرات الصغيرة نسبيًا مثل مجموعة من الأشخاص الذين يحملون رموز XRP يمكن أن تؤثر على السعر.

2 .المضاربة

يعمل سوق التشفير على المضاربة، من أجل جني الأرباح يراهن المستثمرون على أن الأسعار سترتفع أو تنخفض عن طريق شراء وبيع العملات المشفرة مثل XRP، إذا تمكن المستثمرون من اختيار الوقت الذي سينفجر فيه سعر XRP صعودًا فشراءه قبل أن يحدث ذلك مباشرة يمكنهم من تحقيق أرباح ضخمة.

يمكن للمستثمرين أيضًا الحصول على عوائد إذا قاموا ببيع XRP على المكشوف، نظرًا لأن العديد من المستثمرين يحاولون تخمين تقلبات سوق العملات المشفرة صعودًا وهبوطًا فإن هذا يتسبب في مزيد من التقلبات في سوق متقلب بالفعل.

ضغوط الهيئات التنظيمية على XRP وسوق العملات المشفرة بالكامل بشكل عام، في ديسمبر 2020 زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن شركة ريبل جمعت 1.3 مليار دولار من خلال بيع الأصول الرقمية المعروفة باسم XRP في عرض الأوراق المالية، في يوليو 2023 أصدرت المحكمة حكمًا في النزاع بين SEC و Ripple لصالح الأخير، اعترفت المحكمة بأن رمز XRP ليس أوراق مالية، على الرغم من حقيقة أن هذا ليس سوى انتصار جزئي يعتقد المحللون أن الرفض الكامل لمطالبات الشركة يمكن أن يكون بمثابة محرك قوي للنمو.

3 .النقص

مثل العديد من العملات المشفرة الأخرى، تم تصميم XRP حول مبدأ التوريد المحدود، في الواقع، تمتلك الريبل كمية محدودة من الرمز الرقمي نحو 100 مليار ولن يتم إنشاء المزيد من XRP بعد ذلك، وسوف ينخفض عدد XRPs بمرور الوقت، حيث يتم استهلاكها مع كل معاملة يتم إجراؤها، هذا يعني أن XRP مثل العديد من الرموز المميزة الأخرى لديها شكل من أشكال آلية حرق الرموز في مكانها.

لذلك، في كل مرة يتم فيها إتمام معاملة باستخدام XRP يقوم المرسل بوضع مبلغ صغير، ويتم تدمير XRP في العملية مما يقلل هذه الكمية من إجمالي العرض، لذلك، مع استمرار المزيد من الأشخاص في شراء XRP واستخدام منصة Ripple لا بد أن يكون هناك ندرة مما قد يؤدي إلى ارتفاع سعره.

4 .الدورة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي

غالبًا ما يرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، ومن الحقائق المعروفة أن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى تقلبات السوق خاصة في الأسواق غير المستقرة بالفعل مثل العملات المشفرة، لذلك كلما زادت أسعار الفائدة من المتوقع أن يرتفع سعر XRP أو ينخفض بشكل حاد.

5 .القضايا التنظيمية

التنظيم الحكومي هو أحد العوامل التي يمكن أن تؤثر على أسعار العملات المشفرة بما في ذلك سعر XRP، يمكن للوائح إما أن تجعل سعر العملة المشفرة يزدهر أو ينخفض، في حالة XRP يمكن أن تنخفض الأسعار بسبب مشاكل التنظيم.

يمكن أن تتسبب هذه الأنواع من المشكلات في فقدان ثقة المستثمرين في XRP مما قد يؤدي إلى خفض الطلب وفي النهاية تقليل قيمته في السوق، وهذا بالضبط ما حدث حيث تسببت دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات في انخفاض كبير في سعر XRP.