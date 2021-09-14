هل سينقذ انتعاش النفط عجز الميزانية المالية؟ مستشار الكاظمي يجيب

شفق نيوز/ علق مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، على امكانية إنهاء العجز المالي في موازنة سنة 2022، بعد ارتفاع أسعار النفط.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، ان "ارتفاع الايرادات النفطية وغير النفطية أساس لإنهاء العجز بالموازنات المقبلة".

وأضاف، "كما أن الالتزام بالسقف الإنفاقي نفسه بموازنة عام ٢٠٢٢ وعلى نحو مماثل لموازنة العام ٢٠٢١ بمتوسط أسعار نفط سنوي لايقل عن ٦٥ دولارا للبرميل مع ارتفاع الايرادات غير النفطية الى الضعف سيؤدي الى خفض العجز الى حدود النسبة التي رسمها قانون الادارة المالية النافذ والبالغة بنحو ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعراق".

وختم صالح حديثه بالقول، "هكذا يؤدي بطبيعته الى تحقيق ما يسمى بظاهرة التعزيز او الانضباط المالي كهدف للاستدامة والاستقرار المالي للبلاد".

ووفق الأرقام الأولية في مسودة الموازنة المالية للعام المقبل فإن الحجم الإجمالي للموازنة يتراوح بين 120 و140 تريليون دينار، وبنسبة عجز تبلغ 20 بالمئة.

وكان حجم الموازنة المالية للعام الجاري والتي أقرها البرلمان في نهاية مارس/آذار الماضي، يبلغ 129 تريليون دينار وعجز 28 تريليوناً.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع الخام لتغطية أكثر من 90 في المئة من نفقات الدولة، وهو ما وضع البلاد في أزمة مالية خانقة العام نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.