هل سيثبت سعر صرف الدولار على الـ(153 ألفاً).. مستشار السوداني يوضح

شفق نيوز/ علق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، على إمكانية بقاء سعر صرف الدولار على الـ(153 ألفاً) مقابل كل 100 دولار بشكل ثابت.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز؛ إنه "مع تحسن درجة الإفصاح في المعاملات التجارية وتزايد شفافيتها التي تتطلب تمويلاً بعملة الدولار من نافذة البنك المركزي العراقي فان الفجوة المؤقتة بين العرض والطلب على العملة الأجنبية ستتقلص".

وأضاف ان "هذا يعني ان مرونة تدخل السياسة النقدية في سوق الصرف لاستعادة استقرار السوق ستتسارع وتيرتها، وهذا ما نتوقعه في الايام المقبلة كي تستقر اسواق الصرف كافة بين سعر 1455-1460 دينار لكل دولار".