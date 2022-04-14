هل سيتم تخفيض سعر الدولار إلى 120؟ المالية تعلق

شفق نيوز/ نفت وكيلة وزارة المالية طيف سامي، يوم الخميس، الأنباء التي تحدثت عن عزم الوزارة خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وقال سامي في بيان، "لا صحة للخبر المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب إلى وكيل وزارة المالية حول وجود مناقشات جارية لإعادة خفض سعر الدولار إلى 120 ألف دينار ضمن موازنة عام 2022".

وأضاف "أن وكيل وزارة المالية لا تملك أي صفحة لها على مواقع التواصل الاجتماعي".

واعلن البنك المركزي العراقي، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.

هذا الأمر دفع بالتضخم السنوي في العراق إلى ارتفاع بشكل كبير بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في موازنة 2021.

كما أن أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بالتزامن مع خفض قيمة الدينار، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.