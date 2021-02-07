هل سترتفع أسعار بيع المحروقات للعراقيين؟ وزارة النفط تجيب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، يوم الأحد ان رفع اسعار النفط الخام للمصافي لن يؤثر على أسعار بيع المشتقات النفطية.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "رفع اسعار بيع النفط الخام للمصافي المحلية لن يؤثر مطلقاً على أسعار بيع المشتقات النفطية للمواطنين"، مبينا ان" رفع اسعار الخام الواصل للمصافي والذي اقترحته اللجنة المالية النيابية يهدف الى تعظيم واردات الميزانية العامة".

واضاف عبد الجبار ان "الوزارة تتابع أسعار المحروقات الواصلة للمواطنين وكمياتها ولن تسمح بأي تلاعب في مستوياتها قد يثقل كاهل ميزانية الاسر العراقية في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".

يذكر ان اللجنة المالية النيابية اقترحت رفع اسعار النفط الخام الى المصافي المحلية لتعظيم ايرادات الدولة.