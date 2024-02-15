هل حظر العراق استيراد الحلويات والشوكولاتة من إيران؟

شفق نيوز/ افاد تقرير إيراني، اليوم الخميس، بأن قرار الحظر المفروض على استيراد الحلويات والشوكولاتة الايرانية إلى العراق في حيز الأخبار ولم يدخل حيز التنفيذ لحد الان، لكن بشكل عام هذا الموضوع مثير للقلق. ولو كان هذا الحظر يشمل هذا لتركيا لقيل إن هذا القيد يشمل الجميع؛ ولكن يبدو أن هذا هو الحد الأقصى بالنسبة لإيران.

وجاء في تقرير لوكالة أنباء خبر أونلاين الإيراني وترجمته وكالة شفق نيوز، ان معاون المدير العام لغرفة الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني آرمان خالقي اشار الى ان قرار حظر استيراد الحلويات والشوكلاتة الى العراق مازال في حيز الاخبار ولم يتم تنفيذه لحد الان، مؤكدا أن ابعاد هذا الموضوع مبهمة بالفعل.

وكان رئيس لجنة تيسير التجارة والتنمية في غرفة تجارة طهران كاوه زركران، قد أعلن مؤخرا عن توقف تصدير الحلويات والشوكولاتة إلى العراق، وقال إن الصادرات إلى العراق واجهت في الأسبوع الماضي مشاكل على الرغم من كون العراق أحد الأسواق التي تعد مهمة وفعالة في صادرات إيران.

واشار التقرير الى انه في الأساس، لسبب ما، أوقف التجار العراقيون مشترياتهم وتوقف تصدير منتجات مثل الكرواسون وكعك الكاكاو والجيلي إلى هذا البلد في الوقت الحالي. ويبدو أن المباحثات السياسية ليست فعالة جداً في إلغاء عقود الشراء هذه، وقد أصدر العراقيون هذا القرار بهدف دعم الإنتاج الوطني. لكن قلة إنتاج الحلويات والشوكولاتة في هذا البلد أبقى الأمل حيا في استئناف تصدير هذه المنتجات إلى العراق قريبا.

ونقل التقرير أنه في هذا الصدد، عن أرمان خالقي انه بشكل عام، هذه القضية مثيرة للقلق. ولو حدث هذا لتركيا لقيل إن هذا القيد يشمل الجميع. ولكن يبدو أن هذا هو الحد الأقصى بالنسبة لإيران.

ترجمة: وكالة شفق نيوز